Alphabet周四（1/26）公布了去年第四季的財報，該季Alphabet創下了260.64億美元的營收，其中有258.02億美元來自Google，佔了Alphabet總營收的98.99%。至於Alphabet的新創事業則帶來2.62億美元的營收，成長75%，且虧損也縮小了。

Alphabet仍然維持成長的態勢，去年第四季營收比2015年同期成長了22%，其中的Google營收成長22%，新創事業的營收成長75%，每股盈餘（EPS）為7.56美元，高於2015年同期的7.06美元。由於目前新創事業營收仍相對渺小，即便大幅成長也對Alphabet影響不大。

在258.02億美元的Google營收中，廣告收入為223.99億美元，佔86.81%。Alphabet財務長Ruth Porat表示，該季的成長主要來自行動搜尋與YouTube的貢獻，此外，他們也在Google的新投資領域及Alphabet的新創事業中看到巨大的動能。

有鑑於Alphabet的新創事業（Other Bets）成員眾多且多數還在燒錢的階段，因此並未在財報中個別列出。這些新創事業涵蓋了研發家庭自動化裝置的Nest Labs 、研究個人疾病的Verily、推動智慧城市的Sidewalk Labs、替人類延年益壽的Calico、專注於人工智慧技術的DeepMind、新創技術研發公司Google X、打造自動駕駛車的Waymo、技術育成中心Jigsaw、Google Fiber高速寬頻服務，以及分別鎖定前期與中後期投資的Google Ventures與Google Capital等。

其中，Google X內含多個專案，包括氣球連網專案Project Loon、無人機送貨專案Project Wing，以及已於去年底終止的太陽能無人機專案Project Titan。

上述Alphabet新創事業在去年第四季總計帶入2.62億美元的營收，比2015年同期成長75%，虧損也從去年同期的12.13億美元減少到10.88億美元。