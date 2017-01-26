Google 周三發佈一年一度的不良廣告報告。去年該公司從其AdSense廣告網路上撤下了17億則「壞廣告」，並封鎖了將近200家內容出版商。

Google永續廣告部門產品管理總監Scott Spencer指出，不良廣告促銷非法商品及瞞騙消費者，目的可能是騙取個人資訊或以有害軟體感染用戶裝置，最終對使用者、Google 合作夥伴及開放網路本身都造成威脅。

Google表示，去年該公司撤下了違反其廣告政策的廣告達17億則，是2015年的7.8億則的二倍多。

Google原本就針對其AdSense廣告網路制訂管理政策，以杜絕誤導、不當或有害的廣告，但Google去年做了二項強化，一是擴大封鎖類型，像是短期借貸廣告被列入管制後，去年封鎖了500多萬則。另一項則是加強不良廣告的過濾和封鎖技術，例如佯稱系統警告騙用戶點選的唬弄式廣告去年封鎖達1.1億則，是前年的6倍。

此外，Google也封鎖散佈有害或不適當內容的網站，包括4.7萬個促銷減肥藥品廣告，90萬個含有惡意程式、1.5萬有不良程式的網站，及數千個販賣假貨的業者。

另外，去年11月美國總統大選後假新聞議題延燒，Google又進一步宣佈將封鎖製造假新聞網站的廣告。在其廣告網路AdSense上，單單去年11月、12月，Google檢視了550家疑似出版誤導內容的網站，針對其中340家採取行動，而有近200家出版商從AdSense上被永久剔除，不過Google不是所有出版商都是因為假新聞而中箭，也拒絕提供這些網站的名單。

Google去年撤下的17億則廣告中，包括6800萬則非法藥品廣告、1700多萬則非法賭博、8000多萬則欺騙、誤導及恐嚇性廣告。此外Google也指出，去年行動廣告、以及企圖欺騙Google偵測系統的廣告數量都較前年大為增加。