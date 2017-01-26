蘋果近日對外證實，已延攬知名企業家Greg Duffy加入蘋果負責一特殊專案。

Duffy在2009年共同創辦了打造無線監控裝置的Dropcam，並隨著Dropcam在2014年被Nest Labs以5.55億美元併購後加入了Alphabet。

蘋果並未說明Duffy所負責的專案內容，外電則是猜測Duffy可能主導類似內部創業的蘋果專案，召集來自不同部門、具不同專長的工程師參與，例如自駕車專案Project Titan，並期許這些全新的專案有朝一日能成為蘋果的重要支柱。