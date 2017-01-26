網路通訊大廠思科（Cisco）周二（1/24）宣布將以37億美元買下專門提供應用程式效能監控及管理服務的AppDynamics，令外界感到意外的是，此刻正值AppDynamics準備展開掛牌上市前的巡迴說明會，且還傳出該交易不到72小時就定案了。

AppDynamics針對中大型企業提供了就地部署及雲端的應用程式效能監控及管理服務，可即時監控商業應用程式的效能，在全球50個市場擁有2000家客戶，雖然業績逐年成長，但AppDynamics迄今仍是虧損的，截至去年10月底的虧損金額為4.77億美元。

AppDynamics的估計市值為19億美元，而思科提出的收購價卻高達37億美元，分析師認為這是因為企業自製的應用程式愈多，也就愈需要效能監控工具，提昇了AppDynamics的價值；另一方面，思科亦能藉由AppDynamics推動其大型企業IT業務，同時避免AppDynamics與思科的競爭對手建立合作關係。

負責物聯網與應用程式業務的思科副總裁Rowan Trollope表示，應用程式已成為企業追求成功的命脈，維持應用程式的高效運作也從沒像現在這般重要過，然而，IT部門與開發人員仍與糾結的網路服務及難理解的複雜資料奮鬥，結合思科與AppDynamics可提供從網路到應用程式的端對端情報，將協助IT部門帶來新的業務成果。

未來AppDynamics將被納入Trollope旗下新設的軟體部門，並由AppDynamics現任執行長David Wadhwani負責管理，此一交易預計於思科2017財年第三季（今年4月底前）完成。