微軟於周二（1/24）發表教育版的雲端應用與裝置管理服務Microsoft Intune for Education，以及多款鎖定教育市場的Windows 10裝置，其中， HP Stream 11 Pro G3變形裝置教育版的最低階規格售價只有189美元（台幣約6000元），直接向Google Chromebook叫陣。

Microsoft Intune原本就可支援Windows、macOS、Android與iOS等裝置及應用的雲端管理，學校專用的教育版可讓老師同時扮演IT管理人員的角色，在幾分鐘內就能啟用多個Windows 10裝置，且可輕易管理這些共享裝置。

Microsoft Intune for Education提供逾150種設定功能，並將相關配置指派給使用者，讓使用者登入時即能取得預設配置，包含硬體、應用程式與瀏覽器設定在內；另也可整合Office 365 Education及School Data Sync等微軟服務，號稱適用於各種規模的學校。

Microsoft Intune for Education預覽版可望在幾周後出爐，今年春天正式上線，每個裝置的訂閱費用為30美元。

更吸引外界目光的是微軟在同一天發表了多款低價Windows 10裝置，並直接向Chromebook叫陣，包括由惠普（HP）打造的HP ProBook x360 11教育版與HP Stream 11 Pro G3教育版，最低售價分別為289美元與189美元；宏碁所推出的11.6吋變形筆電TravelMate Spin B118則是299美元；聯想則是更新了ThinkPad 11e 教育版產品線，以及推出全新的Lenovo N24 。

最低售價只有189美元的HP Stream 11 Pro G3教育版（下圖中間，來源：HP），11.6吋螢幕，內建英特爾Celeron處理器、預載Windows 10 Pro作業系統，4GB記憶體、32GB或64GB容量。下圖所示，左右均為HP的Chromebook。

負責Windows與裝置的微軟企業副總裁Yusuf Mehdi表示，這些新的Windows 10裝置以等同於Chromebook的價格帶來了學校所需的效能與安全性，使它們成為Chromebook以外的選擇。

根據Global Market Insights的統計，教育界為Chromebook的主力市場，佔了Chromebook總出貨量的6成以上，另一方面，北美則是Chromebook的大本營，佔總出貨量的84%。Global Market Insights也估計Chromebook的出貨量將從2014年的530萬台成長到2023年的1700萬台。