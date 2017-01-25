Google本周宣布擴充Google Home智慧型喇叭所能發號施令的第三方裝置，從先前的Nest、Philips Hue、Samsung SmartThings到新入列的Belkin Wemo與Honeywell。

Google Home用戶將可利用該智慧型喇叭內建的Google Assistant數位語音助理控制Belkin Wemo與Honeywell的家用自動化裝置，包括電燈開關或空調。

使用者可藉由Google Home程式中的Home Control新增所要控制的裝置，除了第一波與本周新增的裝置之外，Google Home很快就會支援Pixel。

此外，Google Home用戶也可利用IFTTT平台客製化各種Google Assistant語音命令，例如原本開燈的命令為「Ok Google, turn on the living room lights」，透過IFTTT則可置換為「Ok Google, I’m home」或其他說法。

不過，比起Amazon的Echo智慧型喇叭與Alexa語音數位助理的快速迸發，Google可能還有一段路要追趕。外界估計迄今已有超過2000種Alexa應用現身，從基本的燈泡、開關、喇叭，到智慧型手錶、冰箱與機器人等。

根據消費者技術協會（Consumer Technology Association，CTA）的估計，全球已售出500萬個基於數位語音助理的裝置，預測今年將成長一倍。CTA首席經濟學家Shawn DuBravac則認為，語音最終將會取代傳統的圖像使用介面。