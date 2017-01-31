重點新聞（01月21日-02月03日）

·Canonical加入容器調度戰局，推出自家版本Kubernetes

容器調度工具在去年掀起戰局後，目前Kubernetes聲勢相當浩大，除了OpenStack、紅帽、CoreOS等廠商都力挺外，近日連Ubuntu背後的Linux作業系統廠商Canonical也開始加入戰局，要推出自家版本的Kubernetes。Canonical表示，自家版本Kubernetes的目標，在於讓開發者可以更簡單地在公有雲、本地資料中心、裸機環境，甚至，開發者自用的筆記型電腦上部署Kubernetes。 Canonical也列出自家Kubernetes的幾大特色： 1.完全相容於Kubernetes 1.5.1版 2.支援容器網路介面（CNI，Cotainer Network Interface），開發者可以利用Cailco、Weave這類以CNI為基礎的軟體定義網路應用程式 3.不再預設支援Elastic Stack，不過開發者仍然可選擇Elastic Stack作為部署選項 4.新增Kubernetes主節點（master）、工作節點（worker）相關的除錯指令 更多資訊

·Docker 1.13版推出，加強內建容器調度功能

繼去年DockerCon上推出Docker 1.12版，把容器調度功能Docker Swarm mode納入Docker引擎，一舉使多主機環境也能部署多容器應用程式。

近日，Docker則更近一步，在Docker 1.13版本中，讓開發者可以用Docker Compose文件，部署Swarm Mode服務。Docker表示，透過Docker Yml文件，開發者不僅能指定支撐每個服務所需要的實例數目，也可以設定系統滾動式更新規則（Rolling Update Policies）。

除了加強調度功能外，Docker官方也列出了1.13版本的幾大特色：

1.新版CLI可以相容於舊版背景程式（Daemon）

2.新增清除指令，讓使用者可以看到Docker目前使用的硬碟空間，便於進行系統清理

3.重新組建CLI，加強Docker操作性

4.新增實驗性的系統監控指令，使用者可以從所有容器中，下載其運作服務的Log紀錄檔

5.加強建置功能，簡化使用者建置映像檔的程序

6.Azure版Docker及AWS版Docker將要進入正式環境

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·紅帽推出OpenShift容器平臺3.4版，加強容器儲存功能

紅帽推出OpenShift容器平臺3.4版，此版本除了讓傳統應用程式、雲端原生應用程式，同時都能建置無狀態（Statelesss）、有態（Stateful）儲存，也加強了多租戶功能，讓應用程式可以在混合雲環境中部署。

紅帽OpenShift副總裁暨總經理Ashesh Badan表示，OpenShift容 器平臺3.4版除了可滿足既有應用服務的需求，也並提供建置與部署雲端原生應用程式所需的工具與服務。 企業 客用戶也能混合雲環境中，滿足有態與無狀態應用服務儲存需求。

目前OpenShift在私有雲、公有雲環境的支援選項，包含了OpenStack、VMware、AWS、Google GCE以及微軟Azure。紅帽也提供了4種相異的部署參考架構（Reference Architecture）。第一種是支援紅帽自家第八版的OpenStack（OSP 8）。再者是VMware vCenter 6.0版。在公有雲環境部署上，OpenShift除了支援Google GCE，也相容於目前公有雲龍頭AWS，「妥善利用Kubernetes及AWS平臺原生的高可用性功能。」紅帽表示。

為了讓企業更容易在自家資料中心、雲端化基礎架構上使用容器調度工具，OpenShift容器平臺3.4版中的調度工具，則是以Kubernetes 1.4版本為基礎，加強了以下三大功能：叢集儲存、工工作自動化，以及容器網路功能。

像是此版本中，OpenShift開始支援使用者建置不同種的儲存類型。紅帽表示，企業為了要在叢集中使用儲存功能，過去都得必須透過系統管理員，預先在後端儲存系統保留一定的儲存空間，「但是其中的問題在於，很難預測需要提前準備多少儲存空間。」

而紅帽在新版本中，則提供了動態建置（Dynamic provisioning）儲存的選擇，例如AWS、OpenStack Cinder、GCE、GlusterFS，以及Ceph RBD等儲存套件。開發者只需要讓雲端環境與系統後端的儲存架構一致，「系統會自動切割出任何大小的儲存空間，系統管理員不需要預先準備。」更多資訊

·雲端服務新創Platform9正式推出託管Kubernetes服務

在去年雲端服務新創公司宣布推出託管Kubernetes服務（簡稱PMK，Platform9 Managed Kubernetes）後，近日Platform9首席架構師Bich Le表示，此服務已經進入正式版本。他表示，許多企業用戶已經同時在本地、雲端部署Kubernetes，「必須透過一個統一平臺，對這些Kubernetes叢集進行管理。」

Bich Le表示，Kubernetes目前是領先的容器調度框架，「打造它的工程師，擁有大規模使用容器化應用程式的經驗。」而Kubernetes的設計也擁有許多優點，例如節點（Pod）的設計，讓各個容器間彼此密切合作，但是在維護程式碼時，同時可確保相異容器的獨立性。

不過，在使用Kubernetes也擁有許多挑戰。首先，要設定正確的組態相當困難，「設定錯誤會導致效能表現不佳。」再者，Kubernetes也不容易在跨雲、跨資料中心運作。

而Platform9所推出的託管Kubernetes服務，最先標榜的優點就是易於使用，提供企業選擇不同的硬體平臺、作業系統中部署高可用的Kubernetes叢集，像是自家資料中心、AWS、Google GCE，或是微軟Azure皆可。

PMK的設計架構中，總共包含了兩個重要元件：資料平臺以及控制平臺。在這兩層架構中，分別都會部署Platfrom 9 Agent，透過最上層的管理平臺，完成監控、管理等任務。Bich Le表示，由於管理平臺的運作，就如同使用SaaS應用程式一般，「只要申請帳號，就可以開始部署Kubernetes叢集了。」更多資訊

·容器安全平臺Twistlock登上Oracle Cloud

標榜保護Docker容器運作安全的容器安全廠商Twistlock，在今年初宣布與甲骨文合作，使用Oracle Cloud的企業用戶，可以透過Twistlock，確保其Docker Container的運作安全。目前Oracle Cloud除了包含IaaS、PaaS、DBaaS等服務，也提供CRM、HRM及ERP等SaaS服務。

Twistlock技術長John Morello表示，Oracle新提供的裸機雲端環境（Bare Metal Cloud），讓企業不需要透過Hypervisor也能運作工作流程，同時也可以享受雲端環境便利的操作性，「在Oracle Cloud運作Twistlock，與在一般VM環境並沒有任何差別。」

此外，企業用戶在Oracle Cloud下載Docker映像檔運作容器時，Twistlock平臺也將提供Runtime防禦、漏洞管理等服務。另外，John Morello表示，許多使用Oracle Cloud的企業偏愛選擇Java環境，因此除了偵測映像檔底層Layer漏洞外，Twistlock也會提供偵測開發套件JDK漏洞的服務。更多資訊

更多產品動態

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Container資源

※觀點：如何開始往微服務架構移動

※觀點：Kubernetes的過去、現在及未來

※觀點：Docker 1.13有什麼新東西？

※觀點：比較Docker Swarm、Kubernetes以及Mesos

※影片：迪士尼如何用Kubernetes實現多雲架構

※How-To：Docker化Ruby應用程式

※How-To：用CodeShip跟Packer建立Docker映像檔

※How-To：DIY裸機Kubernetes GPU叢集

※How-To：如何將Jenkins CD環境轉移到Kubernetes

※How-To：在半小時內設定OpenShift叢集