微軟於本周宣布，Windows 10 Creators Update將內建Windows Defender Security Center安全管理中心，方便使用者集中檢視與控管Windows 10裝置上的所有安全功能。

微軟宣稱Windows Defender Security Center將允許非安全專家的一般使用者都能妥善地保護自己的裝置，它具備5大功能，分別為病毒與威脅保護（Virus & threat protection）、裝置效能及健全狀態（Device performance & health）、防火牆及網路保護（Firewall & network protection）、程式及瀏覽器控制（App & browser control），以及家庭選項（Family options）。

其中，病毒與威脅保護可用來檢視裝置上的防毒軟體設定，包含Windows 10所提供的免費Windows Defender Antivirus或是第三方防毒產品，也能瀏覽Windows Defender Antivirus的掃描結果與威脅歷史紀錄，或是在此直接啟用其他防毒軟體。此外，當所使用的第三方防毒軟體因到期而失效時，Windows Defender Antivirus即會自動接手，以避免安全空窗期。

裝置效能及健全狀態則可觀察裝置上最近的Windows更新、驅動程式、電池壽命與儲存容量等資訊，並提供可重新乾淨安裝Windows的Refresh Windows功能，該功能可保留個人檔案與特定的Windows設定，同時移除大多數的程式，以回復裝置效能。

防火牆及網路保護功能則提供了網路連結的相關資訊，以及正在使用的防火牆設定資訊等。程式與瀏覽器控制功能允許使用者調整SmartScreen防毒過濾機制的設定，以在瀏覽器或程式觸及可疑的網站、下載、程式與檔案時提出警告。

家庭選項可用來連結網路上的各種家長控制功能，像是設定使用螢幕的時間、網路活動報告，以及購買程式與遊戲的管理控制等，也能檢視所有家庭裝置的健全狀態。

外界預期Windows 10 Creators Update將會在今年4月出爐。