奧地利銀行Erste Bank本周一（1/23）宣布啟用基於視訊的線上身分辨識服務，只要藉由奧地利政府核發的照片身分證或駕照就能利用網路視訊於該行開立新帳戶，初期支援活期存款帳戶與學生帳戶，預計今年內就會支援更多的金融服務。

Erste Bank採用了IDnow所開發的視訊身分辨識解決方案，允許使用者直接透過視訊聊天執行身分識別，節省造訪銀行的時間，而且不論是在電腦、手機或平板電腦上都能進行。

使用者要開設一個新的Erste Bank帳戶時，必須先上傳照片身分證上所使用的照片，身分證上的個人資料會自動轉成適當的格式，填寫完個人資料後，即可於地圖上選擇偏好的分行，再透過IDnow系統進行視訊聊天作最後的身分確認，估計10分鐘內就能完成新帳戶的開設。

奧地利金融市場管理局Financial Market Authority（FMA）是在今年1月3日才核准基於視訊的線上身分識別服務，而Erste Bank即成為當地首家採用該識別服務的大型銀行。先前德國已開放相關程序，也讓金融科技業者可於奧地利提供相關服務，Erste Bank的加入將可提振當地銀行的競爭力。