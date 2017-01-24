國際郵政公司（International Post Corporation，IPC）上周公布了2016年跨國電子商務消費者調查報告，指出Amazon、eBay與阿里巴巴（Alibaba）不論在哪個國家幾乎都是最受歡迎的跨國電子商務網站，佔總採購量的65%。

IPC為集結全球24個國家郵政服務的合作社，此次調查了涵蓋北美、亞太與歐洲等26個市場的2.4萬名於過去一年內曾進行網路購物與跨國購物的買家，主要研究消費者的跨國線上購物經驗與偏好。報告指出，跨國電子商務雖已被所有世代採納，但千禧世代是毫無隔閡地擁抱了跨國交易，消費者購買愈來愈多低價與輕量的商品，而中國則是跨國交易的主要出口市場。

根據調查，中國是最受全球消費者歡迎的跨國交易市場，有26%的消費者曾跨境至中國網站購物，其他依序是美國的16%、德國的15%與英國的15%。其中，向中國購物的買家通常是年輕族群及女性，向德國網站購物的買家則多是年長族群與男性。

另外，Amazon、eBay與阿里巴巴為前三大最受歡迎的跨國電子商務網站，市佔率分別達到31%、23%與11%。

至於消費者在國外網站上都買些什麼呢？前四大類別為服飾/鞋子（33%）、消費性電子產品（21%）、書籍/音樂（14%）及健康/美容產品（13%）。

此外，有72%的買家選擇以郵局出貨，雖然有30%的購物提供免費退貨服務，但真正退貨的只有6%。有鑑於這是跨國交易，調查發現有不少買家願意自費取得商品的出貨流程追蹤功能，也不在乎會因此而拖延商品的遞送時程。