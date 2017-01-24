Yahoo周三公佈 2016年第4季及全年財報，不過受到兩次大規模資料外洩的影響，可能遭受美國證管會調查，進一步延宕Verizon收購案。

Yahoo去年第4季營收將近14.7億美元，每股盈餘(EPS) 25美分，全年營收51.7億美元，皆較前一年同期成長。去年第4季營收及EPS超越華爾街預估的13.8億美元及21美分。

Yahoo執行長Marissa Mayer表示對該公司上一季表現及團隊的策略計畫執行力感到驕傲，尤其是去年「Yahoo遭遇到眾多紛擾」。她並表示拜第4季的財務表現及用戶趨勢持續穩定之賜，Yahoo和Verizon合併後的「展望樂觀」，除了雙方的整合規劃外，Yahoo現有首要任務將是持續確保用戶安全性。

雖然Mayer官方說法很好聽，不過外界最想知道的是，Verizon究竟何時才會完成Yahoo的收購。Verizon原本計畫以48.3億美元收購Yahoo，但去年Yahoo在2013年的兩次資料外洩事件後，傳出Verizon有意終止收購或要求降價。Yahoo對外表示，該公司目前致力於外洩事件災後復原，滿足雙方的併購條件，核心網路業務要到第二季才會合併至Verizon。

不過關鍵可能卡在第三方單位。華爾街日報周一報導， 美國證管會已經介入調查Yahoo資料外洩案，去年12月證管會要求Yahoo遞交相關文件，以釐清該公司是否應該能及早公佈被駭消息，還是故意隱匿不報。消息一出也引發Yahoo股價下挫。

Verizon發言人拒絕說明收購時程，表示該公司必須等Yahoo的調查完成後才會有進一步決定。

Yahoo董事會本月初宣佈高層人事變動，其中Mayer將辭去董事一職，而剩下未被收購的部門，包括Yahoo日本及持有阿里巴巴股權組成的業務將改名為Altaba。當時這消息還被視為雙方接近合併完成的前兆。