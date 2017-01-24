由臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）與妻子Priscilla Chan共同設立的Chan Zuckerberg Initiative本周宣布了該組織的第一個併購案，對象是專精於科學與技術文獻之大數據分析的人工智慧（AI）新創業者Meta，雙方將攜手加速科學的進展。

Meta共同創辦人暨執行長Sam Molyneux表示，在科學領域上，同儕的審查為全球研究人員的交流途徑，但目前光是在生物科學領域，每天就有超過4000篇的論文問世，現有的工具並無法科學家們閱讀大部份的內容，為了加速科學的進展，科學家們需要可即時學習的工具。

在2010年於加拿大創立的Meta已與數十家握有著作權的出版社結盟，另與SRI International合作打造可讀取過去發表的數百萬篇論文並找出新發現的AI技術，也建立了神經網路系統來偵測新論文的內容，還可預測特定技術對未來的影響，目前全球已有超過1200家組織採用Meta所創造的各種工具。

Chan Zuckerberg Initiative技術長Brian Pinkerton指出，這類的平台有無窮的潛力，研究人員可利用Meta來找出可理解冠狀動脈疾病的新興技術，或是讓研究生看到兩種不同的疾病觸發了同樣的免疫防禦途徑，也能讓醫生更快知道哪些科學家正在從事Zika病毒的最佳療法研究，長遠來看則可延伸到其他領域的知識，例如兒童的學習。

在成為Chan Zuckerberg Initiative的一份子之後，Meta打算整合該公司的所有技術及能力，建置一個單一的強大工具，讓研究人員能快速理解科學知識的狀態與最新發現。Pinkerton則說，該組織將讓Meta成為更強大也更有用的工具來造福整個科學界，而且將免費釋出給所有的研究人員使用。