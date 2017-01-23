Mozilla基金會（Mozilla Foundation）上周出版了0.1版的《網路健檢報告》（The Internet Health Report），這是一個開源的研究專案，宗旨在於理解全球網路的健全狀態，就像是理解地球現有的環境威脅一樣，例如，可能有許多人不知道，晚上在法國巴黎著名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前拍照並透過網路分享是違法的，它侵犯了法國的著作權。

該報告仍處於原型階段，現有五大類別，包括開放創新（Open innovation）、數位包容（Digital inclusion

）、權力分散（Digital inclusion）、隱私與安全（Privacy and security），以及網路素養（Web literacy）等。

Mozilla指出，開放意味著任何人未經許可就能在網路上出版及發明，且用來運作網路的技術是透明且合理的，然而，現在的問題是網路的開放會持續還是枯萎？因為著作權等領域的政策對開放網路的威脅愈來愈大了，例如，你知道在晚上拍攝艾菲爾鐵塔並上網分享是違法的嗎？

這與歐盟在2000年出版的著作權框架有關，相關著作權法保障了知名的建築、結構與藝術品，其中，艾菲爾鐵塔的著作權年限其實已經到期，因此白天可以任意拍照並分享，然而，艾菲爾鐵塔在晚間的照明設計仍在著作權保護範圍內，從技術上來說，拍攝晚上的艾菲爾鐵塔並透過臉書（Facebook）等社交網站分享是違法的。

不只是艾菲爾鐵塔，丹麥著名的小美人魚雕像（The Little Mermaid）也在著作權的保障內，期限到2029年。

開放網路的擁護者認為，這些禁令讓人們無法自由地通訊，也阻礙了創新。包括學術界與包含Mozilla在內的科技業者正聯手督促歐盟修改著作權法，以讓它更相容於網路時代。



在數位包容上，根據Internet World Stats去年6月的統計，在全球網路人口中，英文人佔了26.4%，中文人佔了20.8%，但全球有52%的網站都是基於英文，只有2%的網站為中文。而這只是數位包容的其中一環，因為全球還有一半的人口還沒上網，58%的人口負擔不起連網費用，而且還有更多語言在網路上的比例與使用人口極不相稱。

在權力分散的部份，該報告則擔心臉書、Google、蘋果、騰訊、阿里巴巴及Amazon等科技巨頭掌控了最重要的網路資源及通訊能力，權力的過於集中對整體的網路發展而言並不健康，這將摧毀競爭，也將讓業者過於熟悉用戶的一舉一動。

Mozilla期望可藉由此一0.1版的報告來拋磚引玉，同時鼓勵各界參與討論、找碴或分享，或是加入製作及貢獻未來的報告。