接手第三方Android韌體CyanogenMod 的LineageOS團隊在上周五（1/20）宣布即將於周末釋出首個LineageOS正式版，LineageOS的下載網頁並未如期現身，但可能隨時都會上線。

代號為ciwrl的LineageOS開發人員表示，他們已建置了許多與LineageOS有關的資訊網頁，包括狀態頁面、下載入口、安裝狀態及Wiki等，且除了狀態網頁之外，其他的網頁都是開源的，張開雙手歡迎外界貢獻。

ciwrl表示，LineageOS將可支援包括Marshmallow（Android 6.0）與Nougat（Android 7.0）在內的逾80款Android裝置，而且預計以每周一次的頻率發布。與CyanogenMod最大的不同點在於LineageOS將不會內建根存取功能，而是必須下載額外的檔案來執行根存取。此外，官方版的LineageOS也會有私鑰認證與簽名許可控制，但這只是用以與其他版本區隔，並不會破壞或禁止其他的非官方版本。

為了方便Android用戶更換韌體，LineageOS預計於未來兩個月提供EXPERIMENTAL資料移轉程式，它允許使用者從CyanogenMod升級到LineageOS時保留裝置上的使用者資料。

雖然LineageOS官方版尚未問世，但市場上非官方版LineageOS的安裝數量已超過8萬，包括已有超過7000支的OnePlus One（代號為Bacon）安裝了非官方的LineageOS，安裝最多非官方LineageOS的前五個國家依序是中國、印度、俄國、美國與德國。