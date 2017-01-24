Google日前宣布，開源旗下虛擬實境繪圖工具Tilt Brush，提供使用者能結合在Tilt Brush中創作的3D物件檔案至遊戲、音樂、影片等專案，來創作具互動性的3D內容。目前，Google已在GitHub上釋出Tilt Brush的開源碼。

Tilt Brush能讓使用者戴上頭戴式VR裝置，在虛擬的3D空間中作畫，直接產生3D畫作，使用者也能拍下草圖、或是2D的快照圖像，並將這些圖像匯出成3D物件，但是要能整合Tilt Brush的圖像檔案至其他的創作專案，如音樂、影片等，不是一件容易的事。

而Google開源的Tilt Brush工具包解決了這個問題，Tilt Brush工具包包含了Python腳本程式和Unity遊戲引擎開發包（Unity SDK），用來匯出Tilt Brush檔案至其他創作專案。其中，Unity SDK允許使用者能在Unity環境中使用Tilt Brush的草圖、筆刷工具、筆刷效果、音訊反應碼、檔案格式轉換工具等。

另外，Tilt Brush工具原是VR技術工作室Skillman & Hackett旗下重要的產品之一，在2015年4月時，Google併購了Skillman & Hackett，也一併買下Tilt Brush工具。

Tilt Brush開源工具包簡介影片：