人工智慧(AI)潮流持續發燒，Google研發的超級電腦AlphaGo一再挑戰知名棋士而聲名大噪的情況下，全球主要圍棋國家之一的韓國，其圍棋運動最高組織韓國棋院決定，將會在所有正式對奕中，禁止棋士使用智慧型手機，以杜絕可能的作弊行為。

韓國職業圍棋最高管理機構韓國棋院(又稱韓國圍棋協會)近日表示，將在短期內公布禁止在正式賽事中使用手機的規定，此外，為了避免選手藉由暫停時間透過科技作弊，也將新增例如輪到該棋士出手時，不得申請需要上廁所的生理暫停等配套規定。

韓國棋院正在準備相關規定的細節與配套，預計在完成後正式公告實施，但目前尚無明確時間表。

韓國棋院的決定，反映出AI快速發展下既有社會運作方式因應新科技帶來的衝擊所做的調整。日前美國白宮便整理各方研究，分析AI與自動化工具可能會取代人類工作機會，尤其以非腦力為主的勞力或常態性工作衝擊最大。

不過在現階段而言，各大業者為了研發人工智慧演算法，反而創造了更多且多樣化的工作機會。除了工程師，微軟(Microsoft)便為了幫旗下的數位助理Cortana帶進更多「人性」，聘請了一個8人作家團，希望幫Cortana在面對某些問題時，能提供出讓人眼睛一亮的回覆。而Google也為了同樣的目的，從以諷刺風格進行新聞報導與時事評論的媒體The Onion與皮克斯動畫(Pixar)挖角作者來為數位助理的言談風格增添趣味。