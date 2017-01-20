IBM在周四（1/19）公布了該公司2016年第四季（Q4）與全年營收，顯示該公司Q4營收為218億美元，比2015年同期減少了1%，這已是IBM連續19季的營收下滑，不過，IBM的雲端服務仍以兩位數的幅度快速成長中，該季創下42億美元的雲端營收，成長33%。

IBM將營收來源區分為認知解決方案、全球商業服務、技術服務、Systems及全球金融等，其中以包含硬體與作業系統的Systems營收下滑最多，比2015年同期減少了12.5%。

不過，IBM的雲端營收與關鍵策略營收仍呈成長趨勢。除了雲端營收增加了33%之外，分析營收增加了9%，行動營收增加了16%，安全營收也成長了7%。

IBM財務長Martin Schroeter表示，去年他們總計買下了15家公司，在研發與併購上投入逾150億美元的資金，這些併購將進一步強化IBM在分析、安全、認知及雲端服務上的能力。

儘管去年第四季是IBM連續19季的營收下滑，但IBM在該季依舊創下了4.73美元的每股盈餘（EPS），比2015年同期多了3%。

其實不僅是IBM，全球主要雲端供應商的雲端營收都有顯著的成長。目前全球前三大雲端業者依序是AWS、微軟與IBM，其中，AWS在去年第三季的營收成長超過100%，同一時間微軟雲端服務的成長也達到116%。