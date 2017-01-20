蘋果與Amazon終止iTunes上有聲書獨家供應協議，也促使歐盟及德國主管機關宣佈結束一年多的調查。

Audible是德國最大的有聲書下載販售業者，也是德國及歐洲境內主要的有聲書製作公司之一，在2008年為Amazon收購，其產品並可在Audible.de及Amazon網站銷售。

Audible和蘋果於2003年展開合作，於iTunes上供應有聲書下載。隨後遭到德國出版及書商協會提告指控雙方簽定獨家供應，iTunes只銷售Audible出版及販售的有聲書，而Audible的產品也不交由iTunes以外的數位音樂平台銷售，使小型業者遭到排擠。這項合作並適用於全球各地iTunes。歐盟反拉斯委員會及德國聯邦卡特爾局於2015年11月對此啟動調查。

歐盟及德國主管機關指出，蘋果與Audible已於2017年1月5日終止這項為期將近14年的合作。而當局也對此表達歡迎。德國聯邦卡特爾局主席Andreas Mundt指出，結束獨家協議後，蘋果將有機會可以向其他供應商採購數位有聲書，為消費者提供更多及更便宜的選擇。而在密集的市場調查，以及歐盟委員會的密切合作下，聯邦卡特爾局就能在不需正式決定下結束這些調查。

Audible已證實這項消息，表示將會繼續在iTunes 上供應有聲書。蘋果則未作出回應。