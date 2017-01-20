重點新聞（01月07日-01月20日）

第一個大規模測試！瑞典將利用區塊鏈註冊土地所有權

瑞典將在3月份開始大規模地公開測試，用區塊鏈記錄土地所有權。之前有宏都拉斯和喬治亞表示正在研發相關的系統，結果卻是瑞典成為測試首例。這場測試由瑞典國家土地調查中心跟區塊鏈新創公司ChromaWay公私協力，去年六月份就宣布這項計畫。不過今年正式推動，更與兩家專營貸款的銀行Landshypotek以及SBAB合作。

ChromaWay的執行長Henrik Hjelte表示，公開讓大眾測試平臺的介面與終端，目的是要找到一個商業、合法且兼顧安全的作法，「3月份釋出的系統並不會真的連接到線上資料，但會具體展示出它的樣貌，還有它所整合的服務。」Henrik Hjelte說明，這場大規模的測試預計會有立法相關人士、政府組織以及其它單位加入，並看見利用區塊鏈來註冊土地資料的實際成果。他也表示，在公開測試前還有很多工作需完成，包括Landshypotek以及SBAB間的系統並不相同，要轉換成一致的區塊鏈系統。

相關連結：ChromaWay釋出的Demo，建構出未來利用智能合約買房的過程

Swift正招募跨國銀行加入區塊鏈PoC，欲解決跨國通匯的成本

環球金融電信協會（SWIFT）正積極研究區塊鏈，希望減低跨國匯款的成本。他們最近釋出新的概念性驗證（PoC）項目，主要測試分散式帳本是否可以解決國外同業帳戶（nostro account）間資料庫的即時性。

目前跨國通匯業務（Correspondent Banking）的處理，銀行仍然是在信用卡或簽帳卡交易當天結束，透過監看帳戶內的存款來瞭解狀況。這中間的維運工作是跨國匯款的主要成本。Swift新的PoC是在測試分散式帳本可否協助協調這些跨國帳戶間的效率，並且減低維運成本。Swift目前正邀集主要的跨國通匯銀行以及全球創新支付（GPI）的原創會員們加入測試，會使用開源區塊鏈Hyperledger的技術來執行，預計2017上半年完成測試。

圖片來源：Swift

為拓展行動支付，印度政府要求手機製造商制造低於30美元的智慧型手機

為了拓展行動支付在印度的普及率，印度政府對手機製造商祭出30美元（或低於）廉價手機的強制要求，印度10億人口中，擁有智慧型手機的人口大約2億6千萬人，政府必須讓製造商產出更多低價位的智慧型手機來彌補之間的缺口落差。

印度政府日前會面的本土的智慧型手機製造商，包括Micromax、Intex,、Lava以及 Karbonn，據悉就是在討論智慧型手機降價的事宜。印度政府正在推行數位金融、電子錢包，但他們發現市場上沒有太多便宜手機可以選擇。這樣策略也呼應了Google執行長Sundar Pichai的說法，他認為30美元的低價智慧型手機正是印度市場最迫切的需求。他表示，在製造商開始探索低價手機後，印度才有可能突破現在的狀況。據悉，印度政府要求製造商在短時間內產出約2千5百萬支手機到市場中。不過如何降低價格仍然是個謎團。

日本政府送3家區塊鏈新創到美國取經

日本經濟產業省（METI）2015年中就宣布，推動科技創新計劃，有55家新創公司的員工加入該計畫，預期建立起矽谷與日本的創新橋梁。日前，日本政府將其中的3家區塊鏈新創：Keychain GK、Quoine以及Soramitsu送到美國去汲取相關經驗。

Keychain GK的代表團將留在矽谷；Quoine以及Soramitsu的代表們則選擇造訪紐約，這項計畫將從1月開始到3月份結束。此外，科技創新計劃中也有第4家區塊鏈公司，名為HAW。日本經濟產業省在區塊鏈研究上相當積極，不僅執行研究，更深入調查他國政府在區塊鏈上的進展，並努力朝相同的方向前進。

DTCC要將11兆的金融衍生性商品搬上區塊鏈

美國證券集中保管結算公司（DTCC）負責全美股票和債券交易的結算和清算，他們日前宣布，要用區塊鏈來處理他們背後高達11兆美元的信用衍生性商品，IBM將協助DTCC將處理這些信用衍生性商品的金流系統，搬上新創公司Axoni基於R3聯盟所建造的區塊鏈平臺上。

DTCC的執行長Chris Childs表示：「我們相信我們內部省下的成本會平衡整個計畫，這也會替整個產業省下更多的錢，我預估這會影響一個又一個的機構。」2016年，全球的信用衍生性商品市場有544兆美元，假若這個大規模的應用成真，分散式帳本將會拓展的更遠更廣。

圖片來源：DTCC

南韓將在2017年推出金融區塊鏈的試驗性服務

南韓金融服務委員會（Financial Services Commission，FSC）釋出國家在金融監理的初步規劃，FSC指出，將在今年推出有關區塊鏈的金融服務試驗。雖然公開的消息很少，但是當地的報紙Korea Herald指出，區塊鏈技術將是金融服務平臺的關鍵基礎建設。

這項消息在南韓成立第一個區塊鏈聯盟之後的一個月釋出。該區塊鏈聯盟集結了21家金融投資公司以及5家區塊鏈公司，他們簽署了一份有關發展分散式帳本的備忘錄，要將相關的經驗提供給南韓資本市場。除了聯盟之外，南韓也有如FSC以及金融投資協會擔任政府端的領頭羊，FSC的副主席Jeong Eun-bo表示，將在上半年開始試驗性的計畫。

俄羅斯央行成立Fintech協會，衝刺區塊鏈等技術

俄羅斯央行正在開拓他們的Fintech版圖，宣布成立新的金融科技協會（FinTech Association）。該協會在去年12月28日成立，目前成員包含俄羅斯大型銀行的代表們，有來自Alfa Bank、Sberbank以及VTB。支付服務商Qiwi，以及國家支付卡系統（NSPK）都在該協會中。而Qiwi的執行長Sergey Solonin將擔任協會的領袖。

俄羅斯央行表示，他們正透過金融科技協會鑽研區塊鏈技術、Open API以及新支付系統的架構。央行的副總裁Olga Skorobogatova說：「協會的目標在於透過新科技的解方，來確保俄羅斯金融市場的發展。同時促進俄羅斯經濟的數位化。」該協會在1月份正式開始運行。俄羅斯央行正在開拓他們的Fintech版圖，宣布成立新的金融科技協會（FinTech Association）。該協會在去年12月28日成立，目前成員包含俄羅斯大型銀行的代表們，有來自Alfa Bank、Sberbank以及VTB。支付服務商Qiwi，以及國家支付卡系統（NSPK）都在該協會中。而Qiwi的執行長Sergey Solonin將擔任協會的領袖。

圖片來源：俄羅斯央行

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