英特爾新一代Xeon E3筆電處理器大公開

英特爾年初進一步擴大產品線，一連有多款適用桌上PC和電競筆電的第7代Core處理器問世，還推出了同樣採用Kaby Lake架構的首款Xeon E3 v6系列處理器，鎖定更高階的行動工作站和高效能筆電市場。（詳全文）

究竟是漏洞還是後門？WhatsApp加解密設計爆監聽疑雲

加州大學教授Tobias Boelter揭露Whatsapp會在通訊雙方不知情下產生新的加密金鑰，在訊息未被送出時，由發文方重送訊息，接收方以新的金鑰解密，但產生新金鑰的過程收訊方並不知情，發送方也只有啟動特殊的設定才能知道，可能使駭客或第三方攔截訊息。（詳全文）

大風吹，MongoDB勒索手法吹到ElasticSearch伺服器了

鎖定公開MongoDB資料庫的勒索手法轉移到ElasticSearch，目前已有用戶在ElasticSearch論壇上指出，ElasticSearch遭到不明人士移除，勒索0.2個比特幣。（詳全文）

電信業者跨界經營銀行業務，印度首家數位銀行Airtel支付銀行啟用

Payments Bank為印度專有的數位銀行型態，不提供借貸也不發行信用卡，但可發行ATM卡及現金卡，讓民眾運用手機就能存入或匯款，使用網路銀行、行動銀行服務。（詳全文）

英特爾公佈1億美元投資計畫及平台, 加速零售業導入物聯網應用

英特爾宣佈5年1億美元的零售業研發投資計畫，以開發貫穿零售業從庫存到收銀的物聯網方案，同時也發表了回應式零售業平台，整合感測器、閘道器、雲端分析平台，盼加速零售業採用物聯網技術。（詳全文）

Office 365再添生力軍，輪班管理工具Microsoft StaffHub上線

Microsoft StaffHub可建立、更新及管理輪班表，供所有員工存取，輪班表的管理者可傳送訊息給所有成員，員工也可以傳送工作相關訊息，並透過行動裝置使用。（詳全文）

自駕車與無人機興起，美國交通部設立專責委員會

美國政府希望成立專門的委員會，集紿相關領域的專家，以研究擬定自動化運輸工具相關的政策及法規，除了讓美國交通網路運輸更有效率，也希望推動美國經濟的成長。（詳全文）

中國整頓境內程式商店亂象，要求必需登記

為解決中國境內問題叢生的程式商店亂象，網信辦要求經營程式商店必需申請、登記備案，必需落實商店的責任，為App上架、散佈違法訊息、侵害用戶權益及安全等問題嚴格把關。（詳全文）

微軟買下AI自然語言處理新創業者Maluuba

Maluuba利用深度學習、強化學習提昇系統理解文字脈絡的能力，以學習人類智慧及決策模式，未來將加入微軟新成立的人工智慧部門，微軟計畫將其技術應用在消費者、企業及開發者產品。（詳全文）

證交所異常熔斷觸發關鍵，大立光股價乘百萬倍導致記憶體溢位

日前大立光盤中交易短短1個多小時內，觸動臺灣證券交易所（簡稱證交所）交易系統的熔斷機制多達22次，引起市場一陣喧囂，更有傳出外力試圖操控股價的陰謀論。

負責證交所系統開發、維護的臺灣證券交易所電腦規畫部經理趙龍出面澄清，造成交易異常的原因，是出自價格穩定措施計算程式的設計有疏失，而股價交易價格經多次運算後，超過系統變數所能儲存的最大值，導致記憶體溢位，才多次觸發避免股票市場波動過大的熔斷機制。（詳全文）

Akamai預告網站效能加速平臺3.0將推出

阿里巴巴旗下的AliExpress與Akamai在2016年宣布合作，並在全球網路購物平臺的網站上，展現亮眼的成效。而Akamai也藉機宣傳其網站應用效能加速服務Ion，並介紹近期與即將上線的新特色。（詳全文）

釣魚郵件新花招！冒用熟人騙Gmail用戶，看圖跳出假驗證竊帳密

出現新型態的Gmail釣魚手法，駭客假冒被害者熟識的人，寄釣魚郵件至被害者，並附與被害者相關的圖片，之後跳出偽造的Google身分驗證頁面。一旦被害者輸入資料，被害者Google帳戶就被駭客竊取。（詳全文）

政院版監理沙盒大鬆綁！不是金融業者也可以申請創新實驗

「金融科技創新實驗條例」草案出爐，參與的業者不再限於金融業，只要是利用資訊、網路或其他科技辦理特許金融業務者，都可以適用此條例。而且實驗期最長有9個月，在實驗期內可以享有法規豁免權。（詳全文）