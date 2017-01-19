The Information本周引述消息來源報導，Google數月後將在美國銷售該公司專為開發中國家所設計的低價Android手機—Android One，售價可望落在200~300美元之間。

於2014年問世的Android One採用原生的Android系統，並委由不同的OEM業者負責製造，以開發中國家為主要銷售市場。迄今已在印度、孟加拉、尼泊爾、印尼、菲律賓、巴基斯坦、緬甸與斯里蘭卡等國家推出。

Android One為Google低價手機的專案名稱，於每個國家所銷售的Android One手機則有不同的型號，例如在印度推出的是Micromax Canvas A1、Karbonn Sparkle V、Spice Dream UNO與Lava Pixel V1，在印尼推出的是Mito Impact與Nexian Journey One，或是在孟買推出Cherry Mobile One。

其中，最新款的Lava Pixel V1定價為6999元印度盧比，約為102美元。若The Information的消息確實，那麼Android One手機在美國銷售價格顯然高出其他國家許多。

不過，Google原本承諾Android One手機將由Google負責安全與系統更新，亦即在新版Android出爐後，Android One手機可立即取得更新，後來卻改口表示將交由硬體合作夥伴依據他們的時程進行更新。