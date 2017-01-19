Google周三（1/18）宣布，將買下Twitter旗下的行動程式開發者平台Fabric，把Fabric納入Developer Product Group中，與Google既有的Firebase開發者後端服務平台併肩作戰，協助開發人員打造更好的行動程式。

Twitter於2014年發表的Fabric提供開發人員十多種可改善行動程式的套件，迄今已吸引58萬名開發人員採用，觸及全球25億台行動裝置，最受青睞的是Crashlytics當機報告解決方案與Answers分析套件。

Fabric團隊表示，當他們與Google團隊碰面時，很快就發現彼此的理念相同，都是為了協助行動程式開發團隊打造更好的程式、理解使用者的需求，以及增進開發團隊的業務。Fabric與Firebase的結合將會成為全球最好的行動開發者平台。

Google計畫讓Crashlytics成為Firebase上主要的當機報告解決方案，其他部份的整合則仍在討論中，過渡期的簡訊認證服務Digits仍將由Twitter負責維護。

成長停頓、出售計畫失敗的Twitter正積極瘦身，在新的一年打算聚焦在核心產品與業務，以維繫該公司的長久經營。Twitter表示，儘管替Fabric找到了新家，但開發人員社群對Twitter來說還是非常重要，未來將持續投資各種公用的API與Publisher Platform產品。