美國積極推動無人機用於前線偵察、轟炸，或是以人員遠端輔助無人車執行掃雷。最新計畫是以無人機執行前線運輸補給。美國陸軍宣佈正在發展可執行戰場補給任務的無人機，並於日前展示原型機。



開發中的最新無人機名為聯合戰術飛行補給機（Joint Tactical Aerial Resupply Vehicle，JTARV）暱稱為hoverbike，它是美國陸軍實驗室與海軍研究辦公室結合民間廠商自2014年一項聯合研發專案的成果。



JTARV機身來自英國新創公司Malloy Aeronautics研發的四軸無人機，旨在接收前線士兵的需求，並在30分鐘之內補給食物、飲水、彈藥或藥品，為此必須具備JTARV貼地飛行，或是以每小時60英哩（約96公里）速度飛行數千英呎低空的能力。同時為了能增加前線的補給，研究人員計畫可以推升JTARV酬載能力到800磅（227公斤），航程最遠可達125英哩（200公里）。



現有原型機採用電子動力，但研究人員計畫未來導入混合動力系統以增加飛航距離，此外也考慮加入進階智慧導航及任務規劃系統，同時朝模組化平台設計以因應不同運輸補給任務。



除了在戰場上，無人機生活上的潛在應用更五花八門，已經有包括Amazon、達美樂或阿里巴巴等業者測試以無人機服務，網購商品、披薩或包裹等無不可送。