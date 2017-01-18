迎合IoT及國際市場的管制趨勢，NCC本周通過「電信管制射頻器材審驗辦法」、「電信管制射頻器材驗證機構管理辦法」等相關法規修正草案，放寬部份的藍牙週邊裝置，如鍵盤、滑鼠管制規範，可望縮短產品上市時程。

NCC指出此次修訂包含4個面向，射頻器材審驗、申請審驗資格、簡化低功率器材審驗規範，以及審驗後的市場管理。希望能與國際市場管制趨勢接軌，同時促進產業創新。

在器材審驗部份，NCC簡化審驗方式，讓可以低度管制的器材簡化辦理審驗，加快產品上市的時間。在這之前，只要是射頻器材，必需取得國內的型式認證或符合性聲明，業者從提出申請、送審驗、補文件等程序，需耗費兩週到一個月的時間，消費者必需苦苦等待產品上市，在修訂後新增了簡易符合性聲明，供低功率射頻器材申請，最快1週就能通過。

相較於要求送審驗的型式認證或是符合性聲明要求先送測，簡易符合性聲明只要業者認為產品符合國內規範，不需先送審驗提出申請，自行保留測試報告，簡化了辦理審驗的程序，縮短了整個上市的時程。但如果產品上市後發生問題或有人檢舉上市產品不符國內規範，NCC就會調查相關產品測試結果。

不過，並非所有藍牙等低功率裝置都適用簡易符合性聲明，NCC指出目前只有藍牙無線滑鼠、藍牙鍵盤、藍牙直流喇叭、耳機、自拍器、觸控筆等六類射頻器材適用簡易符合性聲明，未來視市場發展擴大適用類別。

另外，以往申請審驗資格必須是擁有許可執照者，修訂後一般的法人或自然人也能提出申請。

相關器材審驗修訂通過後等待NCC公告，並蒐集各界意見，可能在3至4月開始實施。