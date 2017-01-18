行動程式分析暨行銷機構App Annie本周出版了2016年的全球行動應用程式市場報告，指出全球行動程式的下載量與使用時間分別成長了15%與25%，而行動程式開發商的報酬亦成長了40%，此外，中國也在去年成為蘋果全球上百個App Store中，收入最高的市場。

根據App Annie的統計，2016年全球行動程式的下載量超過了900億，比2015年增加了15%，行動程式的使用時間則達到9000億個小時，比2015年增加25%，至於行動程式開發商的收入則超過350億美元，成長40%。若再加上第三方Android行動商店及廣告收入，那麼行動程式開發商的收入則接近890億美元。

在行動程式商店的收入上，遊戲仍為吸金之王，在Google Play與App Store中，遊戲分別佔了這兩個行動程式市集總收入的90%與75%。

雖然智慧型手機在已開發市場的普及度高於新興市場，然而新興市場在程式下載量與程式使用時間的表現都優於已開發市場。例如2016年行動程式下載最多的前五大市場依序是印度、美國、巴西、印尼與俄羅斯，行動程式使用時間的前五名則是印度、巴西、美國、印尼與墨西哥。

此外，中國在去年一口氣超越了日本及美國，成為全球App Store中收入最高的市場。App Annie認為這是蘋果積極開發中國市場所得到的回報。

App Annie亦發現影片程式的使用日益增溫，有別於歐美都由YouTube取得絕對領先，中國的前三大影片程式則是依序是優酷、愛奇藝與騰訊視頻，且每月活躍用戶的數量差異並不大。

至於2016年最令人印象深刻的行動程式則非《精靈寶可夢》（Pokemon GO）莫屬了，它在上架的110天就創造了8億美元的消費金額，遠遠領先第二名的《糖果傳奇》（Candy Crush），2012年上架的《糖果傳奇》花了超過250天才達到8億美元的消費金額。