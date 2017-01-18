正在瑞士舉行的世界經濟論壇(WEF)達沃斯年會，每年邀集全球政經領袖討論國際最新重要議題，數位時代的恐怖主義也成為論壇討論議題之一，有與會專家表示，恐怖主義在與新科技結合後，已經更難進行調查、掃蕩，呼籲國際必須加強合作。

出席會議的歐洲刑警組織總監Rob Wainwright便表示，社交網路業者儘管積極配合封鎖與恐怖主義活動有關的帳號，但效果相當有限。他以Twitter光在一年內便封鎖超過25萬個與ISIS有關的帳號為例，解釋這些恐怖份子轉往其他90個不同的社交網路服務進行通訊、招募新成員，防不勝防。

Wainwright表示，恐怖分子大量使用直播服務來轉播其攻擊行動，甚至利用網路進行群眾籌資，為下一波攻擊募集資金。

前沙烏地阿拉伯國家情報局總監Turki bin Faisal Al Saud親王表示，各國政府必須要加深合作與互信，尤其在分享恐怖主義情資上，加強合作，才有助於對抗如同癌細胞般透過網路快速繁殖的恐怖份子。

與會人士亦提出近來廣受討論，是否應調整網路言論自由範圍的論點。奈及利亞副總統Yemi Osinbajo便表示，言論自由的傳統一旦放置在網路情境下，會讓對抗恐怖主義行動變成更複雜的問題。Wainwright也認為，網路言論自由絕對有其必要性，但不代表應該無限上綱到不受任何形式的管理。

牛津大學副校長Louise Richardson則認為，當前美國等國家普遍採用、透過行政手段壓制線上恐怖主義言論的作法，顯然沒有收到成效，不認為網路上的言論控制的確有用。

Wainwright則認為相關作法其實的確減低了歐美加入ISIS的人數，並認為歐美社會應該更積極阻止恐怖組織在網路上散布關於自己的「假新聞」。