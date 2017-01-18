日本高科技業巨擘東芝(Toshiba)歷經會計醜聞與核能事業成本過高的挑戰下，可能將分拆其獲利良好的半導體業務，並出售部分股權換取現金。

日本日經新聞報導 ，東芝已經在考慮將旗下以快閃記憶體為主的半導體業務分拆成立新公司，東芝預計將出售分拆半導體業務的20%股權，換取約2000億至3000億日圓(約合新台幣560億至840億元)不等的現金。

日經引述消息表示，包括儲存媒體大廠Western Digital與美國私募基金都已經表達入股東芝半導體分拆公司的興趣。

東芝近年來爆發長達7年的財報造假醜聞，加上旗下美國西屋核電業務面臨數千億日圓商譽減損認列的壓力，讓公司價值暴跌，且被評等機構調降評等，影響公司組織重整與財務規劃。外界認為，透過分拆半導體業務並出售部分股權，換得的現金有助於減輕短期財務壓力，並讓公司借貸成本下降，協助東芝去除調整公司體質過程中的障礙。

東芝旗下的西屋電力，2016年決定併購美國專攻核電廠建設的公司CB&I，原本併購價格為8700萬美元，事後經深入會計調查後，發現實際成本可能高達數十億美元之譜，美國銀行估計東芝因該併購案將蒙受47億美元的損失，迫使該公司可能必須在2016年的財報中認列該筆損失，並嚴重打擊公司市值。