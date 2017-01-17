由律師、政策專家、技術專家、人權組織、作家、密碼學家及美國公民在去年9月所發起的赦免愛德華 史諾登(Edward Snowden)活動Pardon Snowden，在短短的4個月內就吸引了超過110萬名的民眾連署，請求美國總統歐巴馬（Barack Obama）於今年1月20日卸任以前赦免Snowden，讓他能夠無罪地回歸祖國。

Snowden曾擔任美國國安局（National Security Agency，NSA）的約聘人員，他在2013年的夏天將國安局的機密文件透露給紀錄片製作人、專欄作家，以及媒體，相關文件因涉及美國與全球的監控系統，而掀起了軒然大波。美國以一次世界大戰時期通過的間諜法案控告Snowden，現年33歲的Snowden則蟄伏在俄國，若現在返國可能會面臨數十年的牢獄之災。

Pardon Snowden組織表示，在這些機密文件與監控系統曝光後，美國聯邦法院已裁決某些監控機構的活動是違法的，國會亦採取行動來規範他們，歐巴馬更曾說這些關於監控的討論讓美國更為強大，美國前任司法部長Eric Holder還形容Snowden的行為屬於公共服務，既然Snowden為了人民挺身而出，那麼人民也應該支持他。

蘋果的共同創辦人Steve Wozniak也支持了這項連署行動，他說，網路剛現身時，大家以為它將是一個自由，共享與學習的園地，但Snowden讓我們知道政府及企業卻是利用網路來監控民眾，侵犯了民眾的隱私，他放棄了自己來捍衛憲法及對抗秘密監視，他是位英雄，也值得被赦免。

此一連署書已於上周送往白宮，以替Snowden請命。該組織還相信Snowden未來將被視作人權英雄，也將成為歷史上最重要的揭密者之一。