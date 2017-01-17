外電引用凱基證券著名分析師郭明錤的投資筆記，預測英特爾新一代代號為Kaby Lake的第7代Core處理器將在今年內全面進駐蘋果的MacBook產品線，最快會出現在預計於今年3月問世的新版12吋MacBook。

Kaby Lake為英特爾第三款基於14奈米製造的處理器微架構，去年第二季開始供貨給製造商與OEM廠商，其行動處理器則是在去年10月出爐，桌面處理器直到今年1月才上市。迄今英特爾已提供涵蓋Core m3、Core i3、Core i5與Core i7等效能不等的二十餘種Kaby Lake行動處理器。

根據郭明錤的預測，率先採用Kaby Lake處理器將是預計於今年第二季初量產的新版12吋MacBook，緊跟在後的則是預計於今年第三季初量產的13吋與15吋MacBook Pro。

此外，郭明錤還說蘋果會在今年第四季推出基於Kaby Lake的15吋MacBook產品，但並未說明此款MacBook型號，只說它會具備與桌面電腦同等級的32GB記憶體，成為蘋果今年最重要的產品，可望滿足高階用戶的需求。現在蘋果最高階的筆電機種MacBook Pro最多僅支援16GB記憶體。

在蘋果目前的 MacBook產品線中，MacBook只有12吋版本，MacBook Air只有13吋版本，唯獨MacBook Pro同時具備13吋與15吋版本。郭明錤也認為MacBook Air將被蘋果淘汰，由基本款的13吋MacBook Pro取而代之。