雅虎在2016年9月揭露在2014年遭到駭客入侵資料庫，造成5億筆用戶個資外洩，之後又在11月坦承有超過10億筆帳戶也在2013年被駭客竊取，總計有超過15億雅虎用戶的個人資料流傳在各個駭客論壇之中。大多數長期使用雅虎服務的用戶，擔心自身是否也是在外洩名單裡面，被有心人士做不當的使用，動搖對雅虎信任。

雅虎這兩起外洩事件，讓2016年成為近五年來資料外洩筆數最多的一年。根據美國隱私權資訊中心（Privacy Rights Clearinghouse）數據顯示，2016年共有1,583,926,656筆資料外洩，跟2015年相比多了9倍，發生資料外洩案件數比2015年增加近1倍，甚至駭客還在地下論壇免費提供2.7億個Gmail、Hotmail、Yahoo用戶個資給其他人利用。

美國隱私權資訊中心指出，駭客侵入資料庫以及植入惡意程式的行為，是2016年發生資料外洩案件最主要的原因，駭客鎖定POS機和ATM植入惡意程式，讓用戶使用信用卡或支付卡感應付款時，能同時竊取信用卡資料。例如2016年6月美國溫娣漢堡就有300家連鎖店支付系統遭惡意程式感染，竊取了使用者支付卡資料，以及10月印度國家支付公司所使用的POS機，也遭惡意程式感染，造成326萬張支付卡資料外洩。

2016年重大資料外洩事件年表

2016年2月9日

美國司法部：1萬名DHS與2萬名FBI員工個資遭竊

加州大學柏克萊分校：8萬名師生財務資料外洩

美國國稅局：70多萬納稅人資料遭竊

2016年3月10日

21st Century Oncology癌症醫療公司：坦言2015年遭竊220萬名患者資料

2016年4月11日

菲律賓選委會：匿名者組織侵入資料庫，5,500萬選民資料外洩

2016年5月11日

溫娣漢堡：美國300家連鎖店支付系統感染木馬，用戶支付卡資料遭竊

2016年5月17日

LinkedIn：發現2012年外洩1.17億筆資料

2016年9月22日

Yahoo：坦言2014年外洩5億筆帳戶資料

2016年10月20日

印度國家支付公司：POS機和ATM感染惡意程式，326萬張支付卡資料外洩

2016年11月13日

FriendFinder Networks成人網站：超過4.1億筆用戶資料外洩

2016年11月14日

Yahoo：揭露2013年還外洩10億用戶資料

2016年11月23日

美國海軍：外包公司員工筆電遭駭，13萬海軍個資外洩

資料來源：iThome整理，2017年1月