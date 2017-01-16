國內新版公路法對違法經營交通運輸業者祭出最高2500萬元重罰在1月初上路後，為解決違法經營難題，Uber亞太區總監Damian Kassabgi上周五來台拜會交通部，承諾依法納稅及提供當地保險。不過，今天北市駕駛員職業工會與計程車業者批評Uber根本無心合法化，將組檢舉大隊，並號招民眾加入檢舉行列。

Uber上週五拜會交通部部長賀陳旦及相關官員，聲稱進行一場有建設性的會談，為解決困境，Uber釋出善意，包括承諾願遵守國內稅法規定，包括遵守近期通過的跨境電商法，並提供取得本地保險進度。

該聲明中指交通部長肯定創新科技平台對台灣的幫助，希望Uber能推廣到偏鄉，協助大眾公共運輸無法到達之處。雙方將以全球其他城市考量各方利益的成功法規環境作後續的討論。Uber期待後續和政府進行更多對談。

交通部上周五則表示，Uber日前發信給交通部，表示已和國內計程車業者洽談合作可能性，交通部對協助提昇國內計程車產業經營效率樂見其成，但重申對Uber要求納管、納稅、網保險三項要求不變，強調新修正的公路法並非以重罰為目的，只要Uber願意落地合法經營，交通部願持續與Uber對談並提供協助。

對於Uber提出願將共享服務推至偏遠地區，交通部回應可因地制宜，在公共運輸不及地區，研議以私人工具，較低的服務成本滿足偏鄉的運輸需求。並歡迎Uber提供其他城市因應Uber調整法規的相關資料提供交通部參考。

不過，北市駕駛員職業工會與計程車業者今天召開記者會，批評Uber違法經營，對外宣稱和國內計程車業者洽談合作，但並沒有計程車業者與其洽談，政府已通過多元化計程車方案，也未見Uber提出申請，批評根本無心合法經營。

國內新版公路法在1月初上路後，違法經營的業者可裁罰100萬至最高2500萬元罰鍰，罰款一部份可作為民眾檢舉獎金，對駕駛可處罰10萬至20萬元，可吊扣車牌及駕照四個月到一年或吊銷，駕照若被吊銷，兩年內不得重領等等。北市駕駛員職業工會與計程車業者號招計程車司機組織檢舉大隊，並公佈檢舉Uber文宣，教導民眾如何檢舉Uber賺獎金。

外傳擁有職業駕駛執照的民眾駕駛租賃車加入Uber可免受罰，交通部公路總局今天也澄清民眾不論持有普通或職業駕照使用租賃車，或是租賃車公司僱用駕駛，只要加入Uber均屬違法行為。