韓國電子業雙雄三星(Samsung)與樂金(LG)又傳口水戰，就在三星傳出將在1月23日，亦即該公司發表2016年第四季財報的前一天，公布Galaxy Note 7調查報告的同時，LG則對韓國媒體表示，將在新一代旗艦手機G6上，採用更安全的電池防護設計，大幅降低電池因過熱而自燃、爆炸的可能。

根據路透社報導，三星已經初步完成對Note 7的事故調查，認定電池的確就是一連串自燃爆炸的主因，該報導並引述消息指出，三星將在23日正式對外公佈調查結果，以及如何在未來產品中避免類似事件再度發生的新措施。不過三星不願證實相關報導。

在此同時，LG則對外透露其將在新一代G6旗艦機種的電池模組上，採用銅質熱導管(heat pipes)設計，以將熱能快速導往他處，以防熱能聚積在一處，導致不必要的危險。

LG同時表示，將針對新產品採取較國際標準更嚴格的檢驗測試標準，以確保產品安全性高於同業。舉例來說，LG便號稱其電池的外在環境作業溫度測試，便較一般測試環境高出15%以上，還有其他如穿刺、摔落等測試，都號稱比過往嚴格。

這並非LG首次針對三星Note 7痛腳大踩，在Note 7爆燃事件延燒正熱時，LG一度開放自家手機測試中心供媒體參觀，意圖營造該公司較三星更重視產品安全測試的形象。