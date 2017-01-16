彭博引述消息人士報導，Android發明人Andy Rubin離開Google後成立新公司，計畫打造高階手機和蘋果iPhone及Google Pixel分庭抗禮。

這是繼12月初之後最新一次關於Rubin新事業的傳聞。報導指出，Rubin在2015年在加州成立名為Essential Products的新公司，並於去年底向美國專利商標局申請註冊Essential，公司產品包括智慧型手機、平板、配件及手機作業系統。不過這個軟體是否為Android則不得而知。Andy Rubin則擔任新公司執行長。

Essential目前約有40人，成員不乏來自蘋果及Alphabet的工程及設計人員。

Rubin在2005年將其公司產品Android賣給Google後即統率該部門，2013年Rubin轉任機器人研發部門主管，隔年離職。之後曾加入一間以人工智慧、機器人及擴增實境為投資標的的創投公司Playground Global。

消息人士指出，Essential的目標之是打造一款挑戰iPhone及Pixel的高階手機，螢幕採超窄邊框設計，機身比iPhone 7小，但螢幕尺寸反而更大。目前該公司正在測試一款金屬邊框、陶瓷背蓋的設計，製造難度也比一般手機來得高。

Essential希望這隻手機今年年中可以推出，價格則接近iPhone 7。另外，Rubin新公司正在開發專屬的連接埠規格，可同時作為充電及日後擴充其他裝置。據傳該公司也正在開發可拍攝360度高解析度相片的相機。