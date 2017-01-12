已有一陣子未發表手機的宏達電在今年一開始就發表新手機HTC U，包括HTC U Ultra與U Play，以使用者為中心的設計，內建語音聲控功能及個人化的音效體驗、前後高畫素相機，國內將在1月下旬上市。

這兩支手機均搭載了HTC Sense Companion，可學習使用者的習慣，包括偵測個人的日曆行程、App使用習慣，提醒使用者當寒流來時多穿衣物、出門攜帶行動電源等等；手機還支援語音辨識功能，即使在手機待機休眠下也能使用聲控功能，像是聲控解鎖手機、接聽或是拒接來電、關閉鬧鐘、傳送訊息等等。

HTC U Ultra採用5.7吋Quad HD螢幕(2560x 1440)，較特別的是在前方相機鏡頭旁內建一個長條型的第二螢幕，以顯示應用程式捷徑、訊息通知等等，U Ultra內建高通Snapdragon 821處理器，4GB記憶體，配備64GB容量，售價為23900元，128GB容量版本採用藍寶石玻璃，售價28900元。

U Ultra具備1200萬畫素主相機，支援OIS光學防手震，前相機為1600萬畫素，前後相機均支援Ultra Pixel相機模式，提昇在低光源拍照環境的影像感光能力。

藍色款現場實照，背面相當光亮，雖然很美但容易沾染指紋。

至於HTC U Play則為5.2吋Full HD螢幕，沒有第二螢幕，內建聯發科P10處理器，3GB記憶體及32GB容量，售價為13900元。前後均為1600萬畫素相機，後方的主相機支援OIS光學防手震，提昇影像的穩定度，前置相機則支援Ultra Pixel模式。

HTC U Play粉色款。

兩支均搭載了USonic個人化音效。利用類聲納技術，以微麥克風偵測耳內反射的音波，根據反對的音頻調整音效，以因應每個人不同的耳道結構提供個人化的音效表現，不論身處圖書館或較吵雜的派對，可調整至不受環境影響的最佳音效。

過去在HTC手機上著名的BoomSound喇叭也同樣在新手機重現，在手機的上下方分別內建高低音喇叭，加上4個全指向麥克風，強化錄音、錄影時可清楚收錄四周的聲音。