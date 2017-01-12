行政院版本的「金融科技創新實驗條例」草案出爐！參與的業者不再囿於金融業，只要是利用資訊、網路或其他科技辦理特許金融業務者，都可以適用此條例。此外，該草案也明定了創新實驗的審查程序、時間，以及申請業者的進行實驗的時程。更要求設立專責單位負責相關的作業。

去年下半，多位立委提出共25個監理沙盒相關法案並舉辦數場公聽會，終於在12月19日通過立法院財政委員會審查。而今，行政院也提出新的監理沙盒版本：「金融科技創新實驗條例」，目前的草案版本可說是整合了各界的意見而成，相對成熟。

其中，最重要的突破在於鬆綁適用對象，以創新實驗作為規範主體，不論是金融服務業或非金融服務業都可以提出申請，業者所提出的創新科技涉及了金管會核准的特許金融業務，就應依據此條例提出申請。此舉可說是將標準大幅放寬，也等於鼓勵創新點子的生成。

金管會表示，臺灣是首創以專法的方式推動，更強調消費者保護，並且可以安全的進行實驗。

申請以及審查流程。圖片來源：金管會

申請者需具備的條件也明文規定，包括資金來源、實驗計畫細節，更要求保護受測者、需有安全控管作業，實驗結束後，也要在我國優先經營等。

主管機關在受理申請案件後，應該召開審查會議針對書面資料進行審查。審查會議成員要包含金融專家、非金融領域專家以及相關人員參與，在60天內完成審查，並作出准駁與否的決定。

申請的業者需要具備足夠的創新性，並且評估可能的風險，以及提出相關的因應措施。也要有適當的消費者保護的措施。圖片來源：金管會

實驗期內享有金融相關法規的豁免，最長可達9個月

在通過主管機關的審查，獲准執行創新實驗後的3個月內，申請者要開始進行創新實驗，否則將會駁回申請。實驗期為6個月。並且可接受延長3個月，最久可有長達9個月的創新實驗期。

在這段時間內的創新實驗享有法規豁免權。不過，該份草案也十分重視資訊安全與受測者的保護機制，強調申請者應該建立起資訊安全機制，確保資訊蒐集、處理、利用及傳輸的安全。更要對參與實驗的受測者，秉持著公平、平等互惠以及誠信的原則。

主管機關若認為該創新實驗會不利於金融市場或消費者，將有權喊停。

在實驗結束後，申請者要將創新實驗的詳細結果送交主管機關。主管機關也要再次召開審查會議進行審查。並在該年度結束後的3個月內將實驗的成果揭露在主管機關的網站上。

條例內也規定，主關機關應設立專責單位來辦理相關事宜，來提升金融科技的創新能量。

去年10月份金管會金融科技辦公室也設立了專責的諮詢窗口，若對法規有疑義者，都可以播打該連絡窗口：02-8968-0707 、02-8968-0047，或者mail到：fintech@fsc.gov.tw，金管會將會提供諮詢與輔導。