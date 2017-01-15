MongoDB攻擊愈演愈烈，其他駭客跟進已有上萬個資料庫遭存取

在網路上供公開存取的開放源碼資料庫MongoDB傳出遭到駭客鎖定、將資料移除並進行勒索的疫情迅速蔓延，除了第一個展開行動的駭客之外，還加入了另外兩個模仿犯，讓受駭資料庫的數量突破1萬個。（詳全文）

Google一口氣修補逾90個Android安全漏洞，近1/3為重大漏洞

Google在新年初即修補了超過90個Android安全漏洞，其中29個屬重大風險漏洞，包姞遠端程式攻擊、權限擴張等，雖然漏洞數量眾多，但目前尚未有駭客開採的通報。（詳全文）

英特爾發表只有信用卡大小的IoT裝置專用運算卡

英特爾（Intel）為了搶得物聯網（IoT）裝置先機，發表了運算卡（Compute Card），這是一個模組化的平台，約信用卡大小的運算卡擁有完整電腦的所有元素，可嵌入各種IoT裝置上，預期可簡化IoT裝置的開發，同時方便使用者進行升級。（詳全文）

Google與三星發表首批內建Google Play的變形Chromebook

三星發表Samsung Chromebook Plus與Chromebook Pro兩款產品，分別採用ARM與Intel處理器，均為12.3吋變形筆電，可化身為平板電腦，並且內建Google Play商店，執行各種Android程式。（詳全文）

獨步全球! 挪威年底前廣播全面數位化，向FM廣播說再見

儘管民調顯示挪威民眾高達66%反對停止FM廣播，只有17%表達贊成，以及尚有200萬輛汽車未配備數位廣播功能，挪威國會仍以廣播數位化可傳輸更多內容通過了終止FM廣播的政策，在今年年底之前逐步完成廣播全面數位化的目標。（詳全文）

美國情報單位：至少30國在發展網路作戰能力

美國國家安全、情報等單位高層在國會諮詢中發表聯合聲明，表示目前至少有30個國家正發展路作戰能力，包括被懷疑發動網路攻擊介入美國總統大選的俄羅斯，以及對美國發動網路間諜活動的中國。（詳全文）

路由器、網路攝影機安全性不足，友訊遭美國政府告上法院

FTC指出友訊在文宣行銷上強調產品的安全性，但旗下的路由器、網路攝影機卻有不難防護的安全瑕疵，置消費者的隱私及安全於風險中，已向法院控告。友訊則否認FTC的指控，將提出抗告。（詳全文）

Google Assistant將進駐Android電視、智慧錶等裝置

目前Google語音助理Google Assistant只在通訊程式Allo及智慧喇叭Google Home，未來準備進駐Google TV，只要用說的就能搜尋、播放電視內容，未來Google Assistant也將進入Android Wear穿戴裝置及Android車載資訊娛樂系統。（詳全文）

臺灣推出全球第一個運動區塊鏈平臺，讓素人選手也能有職業級賽事履歷

BraveLog將賽事記錄在區塊鏈上，成為一個不可竄改、具公信力的共享帳本，顛覆傳統運動賽事的紀錄方式。BraveLog是全球第一個運動區塊鏈，更是臺灣第一個正式商轉的區塊鏈應用，在1月7、8日的活動上啟用，記錄近兩千筆的參賽者資料。（詳全文）

北市員工薪資資料驚爆外洩，資訊局：15年老舊系統闖的禍

一名北市府員工利用Yahoo搜尋，意外找到北市員工的薪資資料連結，經通報北市府後已緊急關閉連結，北市府說明出包的原因為薪資管理系統過於老舊，無法趕上日新月異的搜尋引擎技術，受影響的員工薪資資料約190筆。（詳全文）

俄羅斯要求蘋果、Google撤下LinkedIn app，觸動美俄緊張關係

去年11月俄羅斯法院以linkedIn將資料儲存於境外，違反該國資訊隱私法令而下令封鎖LinkedIn，但用戶仍可透過VPN存取linkedIn，本周媒體報導俄羅斯已要求蘋果與Google撤下app，再次接緊美俄緊張關係。（詳全文）

英特爾發表旗下首款5G數據機

高通去年搶先發表5G數據通訊晶片，英特爾也在本週CES上發表該公司首款5G數據機，支援sub-6 GHz與28GHz毫米波，預計在下半年開始送樣，搶攻5G先期部署市場商機。（詳全文）

Nvidia與Audi、ZF結盟搶自駕車市場

ZF現為全球第二大汽車零件製造商, 本周發表了基於Nvidia Drive PX 2人工智慧電腦的ZF ProA自駕車系統，可被運用於汽車、卡車及堆高機。Audi則在CES展示了採用Drive PX 2的Audi Q7自駕車概念。（詳全文）

BMW與英特爾打造的自駕車將在2017年下半進入路測

去年英特爾、BMW、MobileEye三方合作宣佈將打造全自動駕駛車iNext，預計在2021年問世，本周進一步宣佈40輛自駕車準備在2017年下半年進行路測。英特爾也在今天同步發表車運算品牌Intel Go。（詳全文）

HPE Aruba打造有線、無線網路應用新架構搶攻企業級IoT

HPE Aruba今年在無線和有線產品新布局，不只要發展數位工作場域的行動應用，更要全力搶攻IoT市場。（詳全文）

強化混合雲管理，紅帽釋出新版雲端管理工具CloudForms 4.2

紅帽正式推出新版雲端管理工具CloudForms 4.2，這套工具是紅帽基於去年12月底所取得的開源ManageIQ Euwe技術，已強化了數項在管理OpenStack上的能力，包括支援浮動IP分配、備份管理與拓墣視覺化等。（詳全文）