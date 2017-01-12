Google母公司Alphabet近日對媒體證實，已於去年底終止了X實驗室的Titan太陽能無人機專案，該專案的逾50名成員都將分派到其他不同的專案中。

Google於2014年買下了專門開發太陽能無人機的新創業者Titan Aerospace，打算利用Titan的太陽能無人機技術於高空上提供5G連網能力。不過，該專案進行的並不順利，2015年一架測試機Solara 50在新墨西哥墜毀。

X實驗室發言人表示，他們是在去年初將Titan團隊納入X，但沒多久之後就終止了以高空無人機提供網路存取的探索，相形之外，Loon專案（Project Loon）以高空熱汽球連結全球偏遠地區不論是在經濟或技術可行性上都是較有希望的方式。Titan團隊的許多成員都已轉為支援X其他的高空飛行專案，包括Loon專案與Project Wing。

2013年現身的Loon專案是藉由高空氣球將網路功能傳送到全世界，2014年首度以氣球為巴西一所偏遠學校帶來網路服務，該專案在2015年已有突破性的進展，包括進入量產階段，與斯里蘭卡簽署合作協議，讓斯里蘭卡成為Loon專案首個完整覆蓋的國家，也結合了印尼三大行動電信業者展開Loon專案的測試。至於Project Wing則是一鎖定無人機送貨服務的專案。