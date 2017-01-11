台灣三星發表兩款新手機Galaxy A7及A5，搭載了高階手機才有的IP68防水功能，售價12900元起，寄望能擴大中階手機市佔，以填補去年Note 7因電池爆燃留下市場空缺。

2017年版的Galaxy A7及A5共有酷潮黑、炫浪金、魅桃粉三色，較高階的A7為5.7吋Full HD Super AMOLED螢幕，售價15900元，而A5則是5.2吋螢幕，售價12900元。即日起到1月16日開放預購，將和中華、遠傳、台灣大、台灣之星等電信商合作銷售。

兩款手機一大亮點是內建了IP68防水功能，耳機孔及充電傳輸孔為無蓋設計，可在水下1.5公尺深浸泡30分鐘，在去年發表的S7及發生電池爆燃事件的Note 7都配備相同等級的防水功能，三星首次下放到中高階的A系列手機上。需注意的是，雖然手機可浸泡於水中，但現場測試在水中無法使用觸控螢幕功能。

三星首次在中階手機上搭載高階手機才有的防水功能，寄望2017年版A系列手機能一舉擴大三星在中高階手機的市佔表現。配合新手機發表，三星也祭出藍牙夜光喇叭等預購禮，以及購買新機延長半年原廠保固等等。

除了搭載防水功能，新版A7與A5均採用了USB Type-C連接介面，有別於傳統USB A介面，USB Type-C接頭可正反面連接，手機還支援快速充電，A7內建3600mAh電池，A5則為3000mAh電池。

另外，為迎合時下拍照、直播的需求，搭載前後相機均為1600萬畫素，支援f1.9光圈，在拍照時為了避免握持手機時擋住鏡頭，內建了可在螢幕移動的虛擬快門鈕。

手機內建32GB儲存容量，隨機附贈32GB記憶卡，通話方面支援雙卡雙待功能。此外，2017年A7與A5均支援Samsung Pay行動支付功能，支援MST感應技術，不需NFC感應刷卡機的限制，可在接受感應式刷卡的商家消費使用。去年台灣三星預告將和國內銀行業者合作，今年準備在台灣推出行動支付服務。