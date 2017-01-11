歐盟委員會（European Commission，EC）周一（1/10）提出新的電子通訊隱私（e-Privacy ）規定，將原本只針對電信業者的電子通訊隱私規定擴及諸如Facebook、WhatsApp、蘋果、Google等網路業者，此規定原本是因應歐洲電信業者的公平要求而制定，出爐後卻同時惹來電信業者及網路業者的不滿。

歐洲電信業者一直認為歐洲的隱私規定對它們並不公平，因相關規定對電信業者存取使用者資料有較多的限制，對網路業者的要求卻相對寬鬆，造成它們在許多競爭服務中失利。

而EC本周所提出的新規定即是為了彌平此一差別待遇。目前歐盟所採用的電子通訊隱私法令只規範了傳統的電信營運商，但更新後的版本將覆蓋所有電子通訊服務的供應商，包括WhatsApp、Facebook Messenger、Skype、Gmail、iMessage或Viber等。

EC表示，新規定帶來更強大的隱私保障，且適用於歐盟的所有民眾與企業，不論是電子通訊的內容，或是諸如通話時間與位置等因通訊而衍生的元資料都應受到保護，除非使用者同意，否則應維持匿名或將其刪除，經使用者同意後，傳統電信業者即可利用這些資料創造更多的商業機會。

該規定也簡化了使用者對cookie的控制，只有要以cookie來追蹤使用者網路行為時才需徵求使用者同意，若是用來改善網路經驗且不侵犯隱私的cookie，或是網站用以計算造訪人數的cookie都可直接放行。另也將禁止業者在未經使用者同意下利用電子郵件、多媒體簡訊或電話進行行銷轟炸。

歐洲電信網路營運商協會（ETNO）與GSM協會當天就表達了失望的情緒，並呼籲EC修正該規定。這兩大電信業組織指出，歐盟預計於明年5月實施的通用資料保護法（General Data Protection Regulation，GDPR）便已具備足以保障消費者的框架，再加上e-Privacy等於是在同一領域祭出雙重限制。同時也要求EC應確保所有的服務供應商都應遵循相同的規定，以讓電信業者有能力提供具競爭力的新服務，擴大當地消費者的選擇。

新規定同樣也影響了網頁電子郵件服務的供應商，因為他們再也不能任意掃描使用者的郵件內容以散布目標式廣告了。

e-Privacy規定尚需歐洲議會與歐洲理事會成員國的批准，EC則希望它能在GDPR實施前生效。