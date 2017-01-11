自駕車 Waymo

Google研發超低價自駕車雷達感測套件，價格只有原來十分之一

Alphabet旗下自駕車公司Waymo執行長John Krafcik日前在美國底特律Automobili-D大會展示他們與克萊斯勒合作打造的自駕休旅車新成果同時，也首度透露除了自駕車軟體以外，這輛汽車車頂還配備了他們自行開發更便宜的雷射雷達套件，成本只要7,500美元，只有原來的十分之一，卻具備相近於高精密雷射雷達感測的效果，能大幅減少做為實現自駕車關鍵零件的硬體成本。Waymo表示，未來將透過自製感測器套件來幫助車廠推出價格更為平易近人的自動駕駛車。目前克萊斯勒已在100輛自駕休旅車採用他們開發的感測器，預計1月將於美國亞利桑那州和加州道路實測。（詳全文）

語音助理 車聯網

Amazon語音助理Alexa將登上汽車可聲控幫你管家

亞馬遜語音助理Alexa正式登上汽車。福特汽車這個月開始支援亞馬遜的Alexa語音助理，讓車主可透過家中的Amazon Echo、Echo Dot、Amazon Tap裝置呼叫Alexa，遙控車上的功能，例如聲控開啟或關閉引擎、上鎖或解鎖車門、檢視油量、里程數或剩餘電量等等，福特今夏也將開始支援在車上使用Alexa聲控車內功能，如播放車內音樂、有聲書，讓駕駛專注於開車，或透過車聯網進一步遙控家中空調、照明。（詳全文）

語音助理 智慧家庭

Google Assistant將進駐Android電視、智慧錶與汽車

今年CES大會期間，Google透過官方部落格宣布，Google語音助理Google Assistant將陸續進駐Android TV、Android Wear、Android版車載資訊娛樂系統。目前Google Assistant只在通訊程式Allo及智慧喇叭Google Home能用。Google計畫，未來幾個月內跟進在Android TV的電視機、遊戲機或機上盒開始支援，未來可聲控電視完成如搜尋、播放影視內容等，Google接著也打算將Google Assistant嵌進Android Wear 2.0的智慧型手錶或是採用Android平臺的車載娛樂系統，來加速擴大其生態體系。（詳全文）

英特爾 端點運算

英特爾發表只有信用卡大小的IoT裝置專用運算卡

英特爾近日發表了一個能快速整合運算及連網能力的IoT裝置專用運算卡Compute Card。這張體積只有信用卡般大的運算卡，麻雀雖小，五臟俱全，就像是一臺超迷你PC內建了英特爾SoC晶片、記憶體、儲存空間和無線連網能力，以及彈性化的輸出/輸入選項，且支援Windows、Linux等系統。英特爾指出，未來廠商設計時只要在裝置上設計一個標準的運算卡插槽，就可快速把智慧功能帶到更多的IoT裝置上，未來不論是智慧冰箱、監視器或IoT閘道器都能用。（詳全文）

5G IoT骨幹網路

AT&T揭露今年前期5G商用測試計畫，將優先用於家庭影音串流服務

美國電信巨頭AT&T近日揭開今年5G新戰略時提到將在今年上半正式於美國德克薩斯州奧斯丁市展開前期5G商用測試，初期將提供當地用戶做為AT&T 電視影音串流服務DirecTV NOW來使用。AT&T也提到至今在5G實驗測試的新成果，包括傳輸速度最高已能達到每秒14Gb，反應時間則低於3毫秒。AT&T接下來也計畫利用5G測試如何使用固定的毫米波（mmWave）頻譜技術來處理大量影音串流資料。（詳全文）

英特爾 融合實境

英特爾揭露首款融合實境裝置將於年底問世

英特爾在年初CES大會期間透露去年利用 Alloy專案開發的首款融合實境頭戴裝置（Merged Reality，MR）將在今年第4季正式推出。英特爾執行長Brian Krzanich也親自現場展示基於Alloy專案打造的Alloy裝置原型機。Alloy為一獨立的運算裝置，內含運算、繪圖晶片、電池，不需連接手機或電腦就能獨立使用，並內建多個英特爾Real Sense深度感應相機。英特爾目前也開放Alloy硬體平臺與API，提供讓第三方也能打造基於Aolly的自有品牌VR產品。（詳全文）

虛擬實境 Taclim

日本新創推出能模擬環境觸感的VR裝置套件，年底上市

日本一家VR新創Cerevo日前於CES大會展示了他們新開發首款具備有模擬環境觸感功能的VR頭戴裝置套件Taclim。Taclim分別是由一雙手持控制器和腳部穿戴裝置組成，並內建了8個能模擬環境觸感的感測器，可以一邊感知使用者在VR頭戴裝置觀看到的空間環境，一邊在真實環境中的穿戴者雙腳上模擬出VR空間的環境觸感，比如沙漠、草原、水邊等地面的觸感變化等。Taclim預計今年秋季上市，每組售價1,000美元起，初期將只支援Google VR，未來也將提供Oculus、Steam VR 和PS VR使用。（詳全文）

智慧家庭 Zigbee

Zigbee聯盟發表家庭物聯網通用語言dotdot

Zigbee聯盟日前發表一個能在所有家庭IoT裝置都能用的IoT通用語言dotdot。dotdot原本被當作是Zigbee核心的應用層，現在可以支援跨不同IoT網路使用，除了Zigbee外，也能支援 IP和其他任一網路。Zigbee表示，希望針對不同IoT裝置建立統一一套IoT語言，來幫助開發者更容易開發不同IoT裝置之間的新應用，Zigbee表示，dotdot將在不久後釋出，未來Zigbee聯盟超過400個成員都能推出採用dotdot的Zigbee產品。Zigbee聯盟最近也在CES大會首次展示了採用基於Thread的IP網路來運作的dotdot裝置。（詳全文）

智慧家庭 三星

三星展示新智慧冰箱，可線上訂購食物、教你作菜

三星日前於CES大會發表新款智慧冰箱Family Hub 2.0，可利用內建能拍攝冰箱內部相片的View Inside相機，偵測內部食物庫存狀況，並能透過App線上訂購食品或查詢食譜，還新增其他服務合作夥伴，如餐點外送服務Grubhub、智慧食物調理機Nomiku、位置分享App Glympse、智慧門鈴Ring、Spotify、iHeartRadio等。除了加入新服務，智慧冰箱款式也由4款擴大為10款，另外冰箱正面也延續前代配備21.5吋觸控螢幕，可顯示家人照片、公告事項、家庭行事曆及家人留言。整理⊙余至浩（詳全文）

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4.BMW與英特爾打造的自駕車將在2017年下半進入路測

資料來源：iThome整理，2017年01月