綠色和平組織(Greenpeace)周二(1/10)出版了《乾淨點擊:誰是打造綠色網路的贏家?》(Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet? )研究報告,該報告評鑑了全球IT領域的能源效率,顯示蘋果、Google及臉書等業者在綠能的表現上持續領先其他業者,都拿到了A的成績單,台灣的宏碁、華碩與中華電信皆為D,中國的百度與騰訊被評為表現最差的F。

該組織的評分標準包括乾淨能源指數、能源透明度、對再生能源的承諾與政策、能源效率與減量、再生能源的採購,以及提倡綠能的程度等,分數從A到F不等。

綠色和平組織表示,網路可能是人類所建立的最大單一事物,它創造及滿足了世界對訊息、照片及串流影片的需求,以及支撐金融、運輸與通訊基礎設施等重要系統,網路已然成為現今全球經濟的中樞神經系統,因此也需要大量的能源來迎合各種裝置、資料中心,以及相關的基礎設施的建置需求。

2012年時IT領域的能源足跡約佔7%的全球電力,隨著網路流量的快速增加,今年IT領域的能源足跡佔比可能會突破12%,因此需要及時轉移至再生能源以避免氣候變遷問題惡化。

該報告調查了知名的網路業者、ISP業者、內容傳遞網路業者,以及影片/音樂串流服務、傳訊服務、搜尋服務、社交媒體、部落格及電子商務在綠能上的分數。蘋果、臉書、Google與今年新進榜的資料中心業者Switch都拿下了A,Adobe、微軟、Salesforce、Akamai、Equinix為B(下圖,來源:綠色和平組織)。

台灣的宏碁、華碩、中華電信、遠傳及台灣大哥大都是D(下圖,台灣大哥大未出現在截圖中),5家台灣業者的乾淨能源指數皆為6%,仍然重度仰賴天然氣、煤或核能等骯髒能源(Dirty Energy),且在其他指標上也是落後的。其他與台灣業者同列為D的還有阿里巴巴、甲骨文及三星。被評鑑為E的最不環保業者則是中國的百度、騰訊,以及韓國的LG及SK等。

在此次的調查中,只有Switch的乾淨能源指數達到100%,代表該公司所使用的全部電力都來自再生能源,其他依序是蘋果的83%,臉書的67%與Google的56%。

不過,蘋果、臉書與Google皆已承諾將全面轉用再生能源,也讓近20家網路業者起而效尤, Google並已宣布今年將全面仰賴再生能源。

這是該報告首度把亞洲企業納入評估,綠色和平組織的東亞主任Jude Lee表示,美國主要的科技業者已經示範了乾淨能源不論是對環境或商業都有好處,亞洲企業應該也要跟上並擁抱這個事實。