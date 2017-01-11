美國電動車大廠Tesla周二（1/11）宣布已延攬於蘋果創造Swift程式語言的Chris Lattner擔任該公司的副總裁，負責Tesla的自動駕駛軟體開發，再為雙方的挖角之戰掀起漣漪。

Lattner本身即是一名軟體開發人員，他是LLVM編譯器基礎架構專案的主要作者，於2005年進入蘋果，以將LLVM應用在蘋果產品中，迄今LLVM仍為蘋果各項開發者工具所採用的核心技術；此外，蘋果於2014年發表的程式語言Swift也是由Lattner所主導，為蘋果軟體工程的大將。

Lattner並未在Twitter上公布他要跳槽的消息，看到的反而是他自己動手打造了一張餐桌，是送給同為編譯器工程師的老婆Tanya Lattner的禮物。

加入Tesla的Lattner準備帶領該公司的自動駕駛工程團隊，加速Tesla的自駕車發展。

這幾年蘋果與Tesla經常上演搶人大戰，外傳Tesla從蘋果挖角超過150名員工，而蘋果也不客氣地頻頻向Tesla員工招手，去年蘋果才從Tesla挖走了車輛工程副總裁Chris Porritt，今年Tesla就帶走Lattner還以顏色。