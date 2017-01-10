Google宣佈地圖服務的即時大眾運輸資訊(Real-time Transit)在台上線，現在起民眾規劃外出或旅遊時，可以在地圖上隨時查詢台鐵，以及台北、新北等5大都會區的即時公車資訊。

即時大眾運輸資訊主要鎖定以大眾運輸為移動工具的使用者，只要輸入出發地及目的地，系統就會自動規劃出可供搭乘的大眾運輸工具即時到班資訊，涵蓋的交通工具包括全台的鐵路，還有台北、新北市、桃園、台中、高雄五個都會區公車即時資訊，未來還會加入台南市。不過，目前僅包含火車，未涵蓋高鐵。

在網路版Google地圖上使用這項功能，只要在搜尋Google地圖上點選「路線」圖示，就會出現要求使用者輸入「出發地」與「目的地」的頁面(如下)，在上方的交通工具選擇大眾運輸，系統就會幫你規劃從出發地抵達目的地的各種大眾交通運輸工具乘車建議，包含捷運、公車或火車，以公車為例，頁面上會顯示步行到最近的公車站，搭乘指定路線的最近時間班次，抵達轉乘點再換乘其他公車班次抵達終點。

行動裝置版的Google地圖同樣提供即時大眾運輸資訊(如下圖，來源：Google)，Android或iPhone用戶只要開啟Google地圖，輸入目的地後點選「路線」圖示，如果無法點選「路線」圖示，可點選「大眾運輸」查看火車、公車時刻班次。

輸入出發地及目的地後，即時大眾運輸資訊會顯示即時的班次到站資訊，以綠色顯示即將或下一班到站的火車及公車，若班次延誤則以紅色顯示，方便使用者掌握交通時間。