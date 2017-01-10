Alphabet剛獨立出來的自駕車子公司Waymo執行長John Krafcik周末在北美國際汽車大展上演說中宣佈，該公司已經研發出全套的自駕車感測器系統，不但感測效果更好，也能大幅透過降低感測系統成本而壓低自駕車造價。

Krafcik指出，Waymo最新研發的光達（LiDAR）系統整合了感測器硬體、感測器融合（sensor fusion）及影像辨識軟體。相較於現行自駕車在車頂架設中程光達，Waymo新研發出的系統採用短、長程光達感測單元，使得未來自駕車對不論遠、近範圍的環境人事物都能看得更清楚。

此外，Krafcik指出，由於同時掌握感測器軟、硬體，整合性更好，不但網路效能及影像辨識效果更佳，也有助於降低成本、縮短產品開發時程。他宣稱，2009年一組高階光達系統高達75,000美元，透過自主研發可使價格減少90%，將有助於自駕車的價格更快大眾化。

Waymo最新光達感測系統也將用於和克萊斯勒合作生產的多功能休旅車Pacifica的測試。該公司宣佈Pacifica將在本月底在美國亞利桑納及加州進行路測。

新產品也有助於強化Alphabet爭取與更多的汽車業者合作。Waymo上個月自Google獨立為子公司，初期合作夥伴包括飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler），及日本業者本田（Honda）。

另一組聯盟--BMW、英特爾也正不甘示弱，雙方與ADAS廠商MobileEye 在上周宣佈近40輛BMW自駕車車隊今年下半進行路測，英特爾還另外取得數位地圖業者HERE 15%的股灌。