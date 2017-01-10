位於以色列的資安育成公司Team8在本周一（1/09）宣布，Microsoft Ventures、Qualcomm Ventures與花旗集團（Citigroup）都將加入該公司的全球網路聯盟，以協助Team8發展可解決現今網路安全問題的各種新創公司。

Team8既有的全球網路聯盟成員還包括思科、AT&T、Accenture、Nokia、Temasek、Mitsui、Bessemer Venture Partners、Innovation Endeavors與Marker等。

吸引眾多科技大廠加入的Team8有著獨特的經營模式，該公司主要的任務在於透過大量的網路安全專業知識與私有程序與方法，找出符合市場需求的網路安全理念，並協助打造可長久經營的網路安全公司，提供資安公司的育成服務。而Team8全球網路聯盟的成員則可共同參與建立一家資安公司所需的研究、理念的形成與驗證階段。

Team8執行長Nadav Zafrir表示，這是全球最強大的網路聯盟之一，新加入的微軟、高通及花旗集團將大幅改善該公司的研究能力，更能把觸角延伸到不同領域及產業的大型企業。

主導Microsoft Ventures的微軟企業副總裁Nagraj Kashyap指出，以色列科技生態體系的創新能力早就聞名於世，而他們在網路安全上的專長更是傑出，微軟將與Team8密切合作，共同探索及研究全球網路安全所面臨的重大難題。

Qualcomm Ventures則將同時身兼Team8網路聯盟成員與策略投資夥伴，主要著眼於網路安全、資料中心及IoT等領域。

Team8是由以色列情報局Unit 8200的老將們在2014年共同創立，迄今已設立兩家公司，分別是專精於可偵測目標式攻擊之欺騙技術的illusive networks，以及供應工業安全平台，以確保發電廠、鋼鐵廠、化工、食品、飲料與煉油工廠等重大工業基礎設施安全性的Claroty，另有多家新創公司已秘密展開運作，但尚未浮上檯面。

Team8表示，在正式展開商業化經營的2016年，旗下公司已創造超過2200萬美元的營收，而所募集資金亦突破9200萬美元，目前全球員工數為180名，預計於今年招募100名新員工。