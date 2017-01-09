中國大陸網通與手機業者中興通訊(ZTE)董事長趙先明才在對員工的新年致詞中，表示公司遭逢創立31年以來的最大經營危機，馬上便傳出將在第一季裁員3000名員工，佔全球員工總數的5%。

路透社引述未具名消息來源表示，近年來快速發展為全球最重要網通設備廠商之一的中興通訊，將在第一季裁撤6萬名員工中的3000人，其中手機部門將裁撤600名員工，佔該部門員工總數的十分之一，主要被裁員工都位於中國，導致中國手機部門被裁員工的比例將高達20%之多。

根據該報導，已經有中興海外分公司的部門主管被要求在1月底前交出裁員名單，該主管還對路透社表示，公司還特別要求務必要將近日曾嘗試向競爭對手華為求職的員工，列入裁員名單。

中興是目前唯一一家在美國市場取得成功的中國手機業者，中興在美國智慧型手機市場拿下約10%市佔率，排名第四。不過根據IDC資料，相較於其他中國業者如華為、OPPO、vivo等穩據全球前五大智慧型手機業者，且都在過去1年有穩定成長，中興的出貨量卻在同期大減36.5%，並摔出前五，反映該公司在手機市場面臨的艱鉅挑戰。

此外，中興也因違反美國對伊朗施行的經濟制裁，銷售產品至伊朗，而遭到美國商務部宣布禁止美國供應鏈出售產品予中興，儘管制裁仍在暫緩施行期，但由於中興的網通與手機產品需要採用高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)、微軟(Microsoft)等美國公司提供的零組件與軟硬體，一旦暫緩期結束，將對中興構成極龐大的衝擊。

中興通訊目前透過香港在台灣成立公司，並聘僱台灣員工，尚未知此波裁員是否亦將波及台灣辦公室，該公司目前在104人力銀行仍有招聘廣告，徵求工程師、專案經理與顧問等人才。