積極投入自動駕駛車領域的Nvidia在本周公開了兩家新盟友，分別是德國汽車零件製造商ZF Group與德國汽車製造商奧迪（Audi），其中，與ZF的合作把自駕車的範疇從大家所熟知的汽車、巴士與卡車延伸到堆高機與其他搬運設備上。

ZF現為僅次於Robert Bosch GmbH的全球第二大汽車零件製造商，於本周發表了基於Nvidia Drive PX 2人工智慧電腦的ZF ProA自駕車系統，並為首家把Drive PX 2帶進商業化產品的一級汽車供應商。

Drive PX 2為一開放的人工智慧（AI）汽車運算平台，可協助汽車供應商加速自駕車的上市時程，它除了具備公路自動駕駛與高清製圖能力外，也可利用深層神經網路處理來自眾多感應器與攝影機的資料。

至於ZF ProA則會被用在汽車、卡車，以及堆高機或各式搬運車等產業應用上。ZF執行長Stefan Sommer表示，與Nvidia的合作讓他們得以將AI所需的超級運算資源導入汽車與商用車輛上，讓車輛能夠自行看見、思考與行動。ZF ProA預計於明年初就可用於各種車輛上。

而Nvidia與Audi的合作同樣也是基於Drive PX平台，Audi在今年的CES展場上將展示採用Drive PX 2的Audi Q7的自駕車概念，乘客可以試坐在後座上，體驗一下方向盤前方沒有司機的搭車感覺。Nvidia與Audi打算在2020年推出結合雙方技術的自駕車。