蘋果周四宣佈推廣服務營收效果卓著，2017年1月1日當天，App Store銷售金額將近2.4億美元，創下單日銷售新高紀錄。

這個數字較2016年元旦創下的1.44億美元成長將近1億美元。另外，蘋果表示，去年整個假期銷售季用戶購買金額創紀錄，帶動App Store 12月銷售金額來到30億美元。2015年App Store用戶在假期銷售季二周內的消費金額為約11億美元。

去年12月任天堂的超級瑪莉歐酷跑(Super Mario Run)上線4天內下載次數突破4億，分別在聖誕節及元旦當天成為下載人次最多的app。不過以全年來看，下載冠軍仍然是7月問世的《精靈寶可夢》（Pokemon Go）。而以獨立開發商產品來說，則以Prism、Reigns、繪圖軟體Procreate、解謎冒險遊戲Lumino City、健身App Sweat With Kayla及混音軟體djay Pro最為成功。App Store上現有220萬款應用程式，總數較去年成長20%。

蘋果指出，光是2016年，App Store為應用及服務開發商帶進超過200億美元，也比2015年成長40%。根據該公司統計，自2008年上線以來開發人員透過為iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV及Mac開發應用程式，已經賺進超過600億美元。

目前App Store共在155個國家上線，收入最高的國家依次為美國、中國、日本與英國，其中中國市場較去年成長達90%。