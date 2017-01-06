Nvidia在本周更新了基於Android TV的Shield遊戲機，新增對Google Assistant語音數位助理的支援，Google即順勢宣布，除了Android TV之外，Google Assistant將陸續進駐Android Wear、Android版車載資訊娛樂系統（IVI）及許多其他種類的裝置。

數位語音助理大戰一觸即發，不論是Google或Amazon都已將旗下的Google Assistant及Alexa視為平台，且極力擴大其生態體系，Google更是直接把Google Assistant定位為搜尋之後的下一個開放平台。

已經上市的新一代Shield尚未含有Google Assistant功能。Nvidia打算藉由韌體更新添增Google Assistant功能，打造Shield成為智慧家庭的AI中心，並使它可連結市場上數百種的智慧家庭裝置。

根據Google的規畫，未來幾個月就會把Google Assistant嵌進Android TV上，讓各種採用Android TV的電視機、遊戲機或機上盒都能支援語音命令，像是搜尋內容、播放內容、尋找答案或調整光線等，舉凡採用 Android 6.0（Marshmallow）或Android 7.0（Nougat）的電視設備都將具備Google Assistant能力，涵蓋AirTV Player、Sharp Aquos、Sony Bravia及小米盒子（Xiaomi Mi Box）等。而Nvidia的Shield就會是第一個提供Google Assistant的電視裝置。

除了Android TV外，Google也將逐步把Google Assistant的觸角延伸到其他設備上，包含基於Android Wear 2.0的智慧型手錶或是採用Android平台IVI，亦計畫藉由Embedded Google Assistant SDK將數位語音助理技術拓展到其他種類的裝置上。

而基於Google Assistant的智慧喇叭裝置Google Home在合作夥伴的投入下，也可望在今年的CES展上看到更多的對答應用，例如賓士車主現在可以要求Google Home告訴他油箱還剩多少油。