開啟多合一創新PC風潮的HP在本周CES 2017大會上將展示升級版Sprout ，主打教育及商用市場，並強調更適合3D掃瞄。

HP於2014年底推出的Sprout，是一台結合雙觸控螢幕，可進行2D/3D掃瞄、相機及投影的全新概念桌上型PC。去年HP在CES 2016推出HP Sprout Pro，主打教育與創意市場。

準備在CES 2017亮相的Sprout Pro G2是原始版Sprout的商用化，特別是教育、製造及零售市場而全新設計，並為學生學習及工作設計新增軟體應用，如掃瞄及操作2D/3D圖像的WorkTools及 3D 掃瞄軟體3D Scan Software。

有別於第一代使用的Intel RealSense相機，Sprout Pro G2改採更適合短矩掃瞄的1400萬像素Orbit相機，掃瞄精準度更高，且同時支援3D掃瞄與投影功能。

在硬體規格上，Sprout G2搭載64bit版Windows 10 Pro及Intel Core i7處理器、16GB記憶體及1TB SATA SSHD硬碟、nVidia GeForce顯示卡。兩個顯示設備分別為23.8吋 1920x 1080 LED顯示器及21.3吋支援20點觸控的Touch Mat，新一代觸控筆Active Pen不僅具有防誤觸，抗壓能力也更高。

Sprout Pro G2預計三月在特定市場開賣，目前價格尚未公佈。

在HP Sprout 推出後，帶動其他PC業者推出更混血的創新產品，例如微軟的Surface Studio及Dell Smart Desk PC。